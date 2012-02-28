Kılıçdaroğlu: Yüreğin varsa Necip Fazıl'ın dizelerinin devamını oku

T24- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Gençliğe hitabesi’nden alıntı yapan Başbakan Erdoğan’ı sert bir dille eleştirerek “Ben sana sen yürüyen yalan makinasısın diyorum sen inanmıyorsun. İşte çıktı ortaya. Yüreğin varsa Necip Fazıl’ın dizelerinin devamını okusana. Adam gibi adamsan okusana" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında yaptığı konuşmanın satırbaşları şöyle:

Değerli arkadaşlarım sesim dolayısıyla özür diliyorum. Malum… İki gün art arda çok güzel iki kurultay yaptık. Kurultaylarımızın güzel geçmesi sayın başbakan’ı rahatsız etmiş. Buradan söylüyorum sen daha çok rahatsız olacaksın.

Gelmiş geçmiş en demokratik tüzüğe, Türkiye Cumhuriyet tarihinde CHP sahiptir artık. Örgütümüzü kutluyorum. Disiplin örgütlerin işidir. Örgüt demek disiplinli ses çıkarmaktır. Kavgalı görüntüye yer vermemek demektir. Böyle bir görüntüye artık izin verilmeyecektir. Herkes söyleyeceğini söyledi. onlar geride kaldı artık. Halka güven vermemiz azlım artık. Bunun yolu ortak söylem geliştirmektedir. Milletvekillerimiz partililerimiz çalışıyor. Suriye’de olaylar çıktı sınır illeri nasıl etkilendi diye biz çalışma yaptık. AKP bunu merak etmez. Biz ettik ve raporladık, TBMM gündemine getirdik.

Demokrasi kararlılığımızı belirleyen unsur tüzüğümüzdü değiştirdik. Türkiye tam anlamıyla tıkanmış bir durumda. Siyaseti, yargısı, ekonomisi tıkanmış durumda. Değişim ve dönüşüme ihtiyaç var. CHP’nin içinde olmadığı bir değişim ve dönüşüm tutarlı değildir. Siz bakmayın onların hileli reklam kampanyalarına. Halkın istekleriyle taban tabana zıt bir değişim ve dönüşümü yaşıyoruz.

CHP tarihi şan ve şerefle doludur. Bağımsızlık savaşı verip Türkiye’yi kurmuştur. Demokrasiyi getirmiştir. Özgeçmişi budur. Bir babayiğit de çıksın bizim özgeçmişimiz de şudur. Böyle özgeçmişi olmayanlar bütün günlerini CHP’yi karalamakla geçirirler. Dünyada ender rastlanan bir özgeçmiştir bu.

Bir de diğer tarafa bakıyorum. Geçmişinden utanan birisi kalkıp CHP’nin görkemli tarihini eleştirirse bu insanlara güven veriri mi? O tarihin içinde senin de ataların var. Sen kendi atalarına ihanet ediyorsun bunları söyleyerek.

AKP statükocu bir parti oldu. İlkesi statüko olan bir kişi değişim ve dönüşümden söz edemez. Halkı aldattılar “biz değişim yapacağız, CHP statükocu” diye.

Kökü olmayan bir siyasal anlayıştan baskıcı diktatörlük çıkar. Totaliter baskıcı rejim çıkar. Kökü olmayan bir partiden demokrasiyi geliştirmesini beklemek mümkün değildir.

Senin on yıllık kökün var onu da inkar ediyorsun, kalkıyorsun 89 yıllık demokrasi birikimimizi sorgulayamaya çalışıyorsun. Demokrasi “gömlek değiştirdim demokrat oldum” diyenlerin rejimi değildir. “Bu bir trendir yeri zaman gelince ineceğiz” diyenlerin yapacağı iş değildir.

Bazı aydınlar Erdoğan’ın yaptığı her şeyi alkışladı ama şimdi uyandılar. “Bunun demokratlık neresinde” diye sormaya başladılar. Demokrasi birilerinin giydiği bir elbise değildir. Demokrasi bir ülkenin ruhudur. O ruha sahip olamazsanız demokrat olamazsınız.

Sayın Erdoğan Necip Fazıl’dan okuduğu şiir sonrası, “Okuduğum bana değil, Necip Fazıl’a ait” diyor. Bunun neresini düzelteyim. Ben sana ‘yürüyen yalan makinası’ diyordum inanmıyordun. İşte çıktı ortaya.

Eğer gerçekten dürüst adamsan Necip fazıl’ın yazdıklarının devamını da okusana. Adam gibi adamsan çıkar devamını okursun.