'Yurdun taşınması, mevcut binanın yıkılması gerekiyor'

Van'ın Gevaş ilçesinde tarihi Halime Hatun Kümbeti'ne bitişik inşa edilen yurtla ilgili olarak konuşan Belediye Başkanı Sinan Hakan, "Yurdun bulunduğu yerden taşınarak mevcut binanın yıkılması gerekiyor" dedi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Gevaş’ta 700 yıllık Halime Hatun Kümbeti'nin arkasına yaptırılan kız yurdunun yıkılması istendi.



Melik İzzeddin tarafından 700 yıl önce kızı Halime Hatun için yaptırılan kümbet her yıl yerli yabancı birçok turistin ziyaret ilgisini çekiyor.

Tarihi ve mimari özelliğinin yanı sıra manzarasıyla da turistlerin beğenisini kazanan kümbetin arkasına 2007 yılında yaptırılan kız yurdu binasının, tarihi yapının siluetine zarar verdiği belirtildi.

'Yurt binasının yıkılması gerekiyor'

Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, ilçe için büyük önem taşıyan yurdun ilgili yöneticilerin yanlış kararlarından dolayı yanlış yere yapıldığını ve bu nedenle tarihi değerin siluetine zarar verdiğini söyledi.

Gevaş'ın en önemli özelliğinin tarih ve turizm olduğunu anımsatan Hakan, şöyle konuştu: "Bu tarihi yapıları turizme kazandırmamız gerekirken ne yazık ki verilen yanlış kararlarla değerini düşürüyoruz. 2007 yılında yapılan yurt binasında kümbetin durumu düşünülmemiş. Göreve geldikten sonra bununla ilgili ön çalışmalarımızı yaptık. Yurdun bulunduğu yerden taşınarak mevcut binanın yıkılması gerekiyor. Bunun dışında bir çözüm mümkün değildir. Tarihi katleden bir görüntüdür."

Van İl Kültür Müdürü Muzaffer Aktuğ ise yurdun Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2007 yılında yapıldığını anımsatarak, yurtla ilgili bir çalışmalarının olmadığını ancak bu yıl kümbetin çevre düzenlemesinin yapılacağını kaydetti.