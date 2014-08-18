Halime Hatun Kümbeti'ni bu hale getirdiler!

Van'ın Gevaş İlçesi'nde bulunan ve Selçuklular tarafından 700 yıl önce yaptırılan Halime Hatun Kümbeti'nin arkasına 7 yıl önce inşa edilen yurt binası, tarihi kümbetin silüetini tamamen bozdu.

DHA'nın haberine göre, Gevaş İlçesi'nin önemli tarihi yerlerinden olan Selçuklu Mezarlığı ve hemen yanında bulunan Melik İzzeddin tarafından 700 yıl önce kızı Halime Hatun için yaptırılan kümbet turistlerin büyük ilgisini çekiyor.



Fakat Halime Hatun Kümbeti'nin hemen arkasına 2007 yılında yaptırılan yurt binası, tarihi dokuya görüntü açısından zarar verdiği için tepkiye neden oluyor.



Yıllardır dile getirilen konu, yakın zamanda sosyal medyadaki paylaşımların da etkisiyle tekrar gündeme geldi.



Gevaş Belediye Başkanı AK Partili Sinan Hakan da konuyla ilgili açıklama yaparak, tepkilerin kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Başkan Hakan şunları söyledi: "Kümbetin arkasında yurt binası yapılmış. Ve bunun gündeme gelmesi beni mutlu etti. Zira ben her gördüğümde içimi acıtan bir manzaradır. Buranın eski halini de hatırlayan biri olarak bunun çok yanlış bir şey olduğunu söylemekte fayda görüyorum.



Çok büyük ve güzel bir yatırım yapılmış. Fakat bu yatırım yereldeki bazı yöneticilerin yanlış kararlarıyla çok yanlış bir yere yapılmış. Bu görüntü bu tarihi katleden bir görüntüdür. Bana göre bir cinayettir. Bunun düzeltilmesi için kafamızda bir düşünce vardı.



Bununla ilgili önümüzdeki günlerde çalışmalarımız devam edecek. Bunun mutlaka ortadan kaldırılması lazım. Kendi kültürel değerlerimize sahip çıkıp, bunu turizme kazandırmamız gerekiyor. Buraya gelen turistlerin ortak sitemi var bu konuda. İnşallah bunu el birliğiyle ortadan kaldıracağız."