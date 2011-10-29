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Yaşam

Yunus’un dünyası

Van’daki depremde enkazdan çıkartıldıktan sonra yaşamını yitiren 13 yaşındaki Yunus Geray’ın Facebook profili Türkiye’nin bir özeti gibi adeta.

29 Ekim 2011 03:00

T24 - Van’daki depremde enkazdan çıkartıldıktan sonra yaşamını yitiren 13 yaşındaki Yunus Geray’ın Facebook profili Türkiye’nin bir özeti gibi adeta.



7,2 büyüklüğündeki sarsıntının ardından saatlerce enkaz altında kalan Yunus Geray’ın çekilen fotoğrafı depremin simgesi oldu.


Yunus’un küçük kalbi, enkazdan çıkarıldıktan sonra daha fazla dayanamadı.


“Tek fotoğrafı” enkazdaki fotoğrafı olduğu iddia edilen Yunus’un Facebook hesabında birçok fotoğrafı olduğu belirlendi.


Radikal gazetesinin haberine göre; Yunus’un profilinde kişiliğine ilişkin pek çok detay yer alıyor.


Profilde “Sen ne sevmeye ne de sevilmeye değersin. Vefasız” yazıyor.


Ahmet Kaya’yı seven Yunus, Sinem Kobal ve Barış Manço’ya da hayran. Recep İvedik’i beğendiği gözlenen Yunus’un en son paylaştığı videolardan biri “İstiklal Marşı’nda selam duran kedi” fotoğrafı.


Yunus’un Rap parçalarının yanı sıra Şivan Perwer’in şarkısına da profilinde yer vermesi dikkat çekti.


Yunus, Türkçe “Her şehidin ardından bir türkü söyle” şarkısını da paylaşmış.


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