Yunusların hiç uyku ihtiyacı duymadığını biliyor muydunuz?

Doğada yaşayan her canlı uyku uyumak zorundadır. Hatta uykusuz kaldığımızda sonu ölümle biten pek çok vaka vardır. İnsanlarda, en azla uykusuz kalma süresi 11 gündür. Fakat, 4. günden itibaren beyinde karışıklık başlar, halüsinasyonlar, vücut fonksiyonlarında bozulmalar oluşur. Yunus balıklarında durum biraz farklıdır. Yunuslar uyku ihtiyacı duymayan canlılardır. Çünkü, beyinlerinin yarısını kapatarak uykusuzluğu yenmişlerdir. Hatta yapılan araştırmalarda 5-6 gün uyku uyumayan yunuslarda refleks, hareketler, kan değerleri hiçbir şekilde etkilenmediği ortaya çıkmıştır.

Yunusların sonar özellikleri vardır. Yani, bir yunus balığı ses çıkardığında önünde ki nesneye bu ses vurup ona geri döner. Böylece uzağında bile ne olduğunu rahatlıkla anlayabilir. Ayrıca, yunuslarda ki öz yapısı çok farklıdır. Gözler birbirinden bağımsız hareket edebilir ve 300 derecelik açıya sahiptir. Gözlerin retina kısmında oluşan bir katman nedeni ile gece görüşleri vardır. Özetle yunuslar, gece aynı gündüz gibi görüşe sahiptir.

Yunus balıklarının derileri 2 saatte bir kendini yeniler. Bu yenileme sayesinde pürüzsüz ve hidrodinamik olurlar. Daha da şaşırtıcı olan konu, yaralarının çok hızlı iyileşmesidir. Çok ciddi yaralanmalarda bile yunus balığı 2 hafta kadar bir sürede yarayı iyileştirir. Kopan parçaları da yeniden oluşmaktadır.

Akciğerlerini mükemmel kullanan yunuslar, 550 metreye rahatlıkla dalabilirler. Yunus balıkları yapılan araştırmalarda aldığı bir nefesin %80nini kullanırken biz insanlar aldığımız bir nefesin %18ini kullanırız. Böylece bir yunus 15 dakika kadar rahatlıkla nefesini tutabilir.