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Yaşam

Yunusların hafızası fillerden daha güçlü

ABD'de yapılan araştırmaya göre aradan 20 yıl geçmiş bile olsa, yunusların eski dostlarının ıslıklarını hatırlayabildiklerini belirtiyor

07 Ağustos 2013 12:47

 

Bilim insanları, şimdiye kadar elde edilen bulgular doğrultusunda, yunusların, insanlardan sonra en uzun hafızaya sahip olan canlılar olduğunu açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki araştırmacılar, aradan 20 yıl geçmiş bile olsa, yunusların eski dostlarının ıslıklarını hatırlayabildiklerini belirtiyor.

Hazırlanan yeni raporun yazarları, bu uzun dönemli hafızanın, yunusların evrim sürecinde elde ettiği karmaşık sosyal ilişkilerle bağlantılı olduğunu ifade ettiler.

Yapılan araştırmada bilim insanları, su altına yerleştirilen ses düzenekleri sayesinde, daha önce bir akvaryumda ya da hayvanat bahçesinde birlikte yaşamış olan yunuslara birbirlerinin ıslıklarını dinletti.


Bilim insanlarına göre, yunuslar, tanıdıkları bir ıslığı duyduklarında daha hareketli ve canlı bir davranış biçimi sergiliyor.

Tanıdıkları yunuslarla aynı cinsiyetten ve aynı yaştan olan ancak daha önce birlikte yaşamadıkları yunusların ıslıkları dinletildiğinde ise yunusların sıkıldıkları ve fazla ilgi göstermedikleri belirlendi.

Araştırma sırasında bir yunusun, 20 yıl önce birlikte yaşadığı ancak o dönemden bu yana bir daha görmediği bir başka yunusun ıslığını tanıdığı belirlendi.
Araştırmayı yapan bilim insanları, yunusların, iyi hafızaya sahip olduğu bilinen fillerden bile daha gelişmiş bir hafızası olduğunu, bir dönem birlikte yaşadıkları takdirde hem kendi ailelerinden gelen yunusları hem de yabancıları tanımlayabildiklerini belirtildi.

Araştırmacılar, uzun dönemli hafızanın bu kadar gelişmiş olmasının, sık sık bir gruptan diğerine geçen yunusların karmaşık sosyal yaşamları ve ilişkileriyle bağlantılı olduğunu düşünüyor. Bilim insanları, bir ıslığı unutmayıp uzun süre sonra hatırlamanın, gruba yeni katılan bir yunusun dost mu yoksa düşman mı olduğunu belirlemekte en önemli silah olduğunu vurguluyorlar.

 

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