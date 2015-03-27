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Yaşam
Deutsche Welle

Yunusları neden önemsiyoruz?

Sualtının bu güzel varlıklarını neden seviyoruz? İletişim kurma becerilerinden mi, gülümseyen yüzlerinden mi yoksa inanılmaz zekâlarından dolayı mı?

27 Mart 2015 12:33


Kaplumbağalar, balinalar, denizaslanları.. Hepsi bizi büyüleyebilir ancak çok az canlı türü yunuslar kadar bağlılık duygusu yaratıyor. Belki bu, zoologların yunusları en akıllı hayvanlardan biri olarak nitelendirmesi ya da sadece dost canlısı olmalarından kaynaklanıyor.

Yunuslara yakınlık hissetmemiz belki onların da bizim gibi sıcak kanlı memeliler olmasından kaynaklanıyor. Yunuslar bir seferde tek yavru doğuruyor. Doğrusunu söylemek gerekirse, bu küçük yavrular son derece tatlı.

'Koruyuculuk duygusu oluşturuyor'

Bu küçük deniz canlılarıyla iletişim kurabilme insanda koruyuculuk duygusu oluşturuyor. Japonya'nın balıkçı kasabası Taiji'deki yunus avı, tüm dünyada defalarca protestoya sebep oldu. Fotoğrafta, balıkçılar bir grup yunusu koya sürüklüyor ve katlediyor.

Yunuslar sonar ses sinyalleri kullanarak yönlerini tayin eder. Balıkçılar, hayvanların yönünü şaşırtmak ve onları koya çekmek için su altında çelik boruları birbirine vuruyor. Birlikte seyahat ettiklerinden tüm grup bu şekilde yakalanabiliyor.

Yunus avı, Taiji'nin sularını kırmızıya dönüştürüyor. Balıkçılar daha az dikkat çekmek için artık yunusların kafasına baştan sona metal bir çubuk saplıyor ve sonra kanamayı önlemek için bir mantar ile çıkış yarasını kapatıyor.

Yunusların çoğu etleri için öldürülüyor ve dünya genelindeki hevesli alıcılara servis ediliyor. Nadiren bulunan Albino yunus yavrusu neredeyse 500 bin dolara satılabilirken bir gagalı yunus 150 bin dolara alıcı bulabiliyor.

Esaret altında depresyona giriyorlar

Gagalı yunuslar su gösterilerinde çok popülerler. Çabuk öğreniyorlar ve kalabalıkları eğlendiriyorlar. Fakat esaret altında tutulduklarında depresyona girip genç yaşta ölebiliyorlar. Gülümsüyormuş gibi gözükebilirler fakat aslında öyle değil.

Yunuslar büyük, karmaşık beyinlere, mükemmel iletişim ve zihinsel yeteneklere sahip. Ancak izleyiciler genellikle yunusların yaşadığı acılardan bihaber.

Yunuslar popüler oyuncular. Fotoğrafta Almanya'nın popüler filmlerinden olan "Büyük Mucize"den bir sahne yer alıyor. Fakat onlar yakalanıp bu şekilde kullanılıyor olmaktan mutlu mu? Haberlere göre, ünlü televizyon dizisi "Flipper"ın çekimleri sırasında bir yunus intihar etti. Yunusun eğitimcisi Richard O'Barry, o zamandan beri yunus haklarının savunucusu olmuş.

Yunuslar ABD ordusu tarafından mayınları etkisiz hale getirmek hatta düşman gemilerine mayın yerleştirme amacıyla kullanılıyor. Bu kurnaz hayvanlar dost canlısı ve zararsız göründükleri için nadiren bir güvenlik tehdidi olarak algılanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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