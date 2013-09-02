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Çevre

Yunus avına karşı eylem

Japonya'da geleneksel yunus avı, çevrecilerle balıkçıları karşı karşıya getirdi. Aralarında ünlülerin de bulunduğu çevreciler, kanlı geleneği durdurmak için Taiji kentine akın etti

02 Eylül 2013 16:58

Japonya'nın Taiji kentindeki yıllık geleneksel yunus avı, çevrecilerle balıkçıları bir kez daha karşı karşıya getirdi.
Aralarında ünlü rock grubu Guns N' Roses'un eski davulcusu Matt Sorum'un da bulunduğu bazı sanatçılar, kampanyaya destek vermek için Taiji'ye akın etti. Çevrecilerle ava tanıklık ettikten sonra gazetecilere "gördüklerine inanmak istemediğini, avın bir kabustan farksız olduğunu" söyleyen Sorum, yunusların korunması için gelecek günlerde Tokyo'da konser vereceklerini belirtti.
Yaşamını yunusları korumaya ve dünyanın en ilginç memelilerinden biri kabul edilen bu canlıları kendi doğal ortamlarında tutmaya adayan Ric O'Barry de Taiji'deki gösterilere katılıyor. O'Barry, insanlık dışı görüntülere sahne olan avın kentte yaşayan yaklaşık 50 balıkçı tarafından düzenlendiğini, Japon çevrecilerin de yıllık etkinliği engellemek için büyük çaba harcadığını söyledi.
 

Karşılıklı suçlamalar

Geleneksel av, 2009'da En İyi Belgesel Oscarı'na layık görülen "The Cove" filmi ile uluslararası toplumun dikkatine getirilmişti. Film, balıkçılar tarafından Taiji'deki bir koya getirilen yunusların etleri için zıpkınlarla avlanmasını anlatıyordu.
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Japon balıkçılar, yunus avının kültürlerinin bir parçası olduğunu ileri sürüyor ve kendilerini eleştiren Batılıları diğer et türlerini tükettikleri için ikiyüzlülükle suçluyor. Japon çevreciler ise balıkçıları kendi çıkarları için Japon kültürünü suistimal etmekle eleştiriyor.

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