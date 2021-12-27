Yünsa, 8.7 milyon pet şişeyi kumaşa dönüştürdü

Yünsa, koleksiyonlarında 147 bin kilogramdan fazla geri dönüştürülmüş REPREVE elyaf kullanarak 8 milyon 765 bin 691 adet pet şişeyi kumaşa dönüştürdü.

Koleksiyonlarını hazırlarken sürdürülebilir moda anlayışını merkeze alan Yünsa, doğada çözünebilen çevre dostu kumaş üretiminin yanında geri dönüştürülen malzemelerden de kumaş üretimi çalışmalarına devam ediyor.

Döngüsel ekonomi modelini uygulayarak atıkları geri dönüştürmeyi ve doğal kaynak kullanımını azaltmayı hedefleyen şirket, bu kapsamda ABD merkezli geri dönüşüm firması Unifi ile işbirliği yaparak atık pet şişelerden kumaş üretimi gerçekleştiriyor.

Konuya ilişkin bilgi veren Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz, üretimlerinin merkezinde çevre dostu uygulamalar, sürdürülebilir çözümler ve inovasyonun yer aldığını söyledi.

"83 hanenin 1 yıllık elektrik tüketimine denk gelen enerji tasarrufu sağlandı"

Sürmegöz, doğayı koruyan üretim anlayışı doğrultusunda, koleksiyonlarında daha az doğal kaynak tüketilerek ve geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılarak üretilen ürünler sunmaya önem verdiklerini kaydetti:

“Bu kapsamda dünyanın en etkin geri dönüşüm firmalarından Unifi ile işbirliği yaparak atık pet şişelerin geri dönüştürülmesiyle üretilen özel REPREVE elyaf karışımlı kumaşlar üretiyoruz. Bugüne kadar koleksiyonlarımızda 147 bin kilogramdan fazla REPREVE elyaf kullanarak yaklaşık 8.7 milyon pet şişeyi kumaşa dönüştürdük. Böylece toplamda 2 milyon 283 bin 530 kilovatsaat enerji ve 746 bin 243 litre su tasarrufu sağladık. Diğer bir deyişle, 83 hanenin 1 yıllık elektrik tüketimine denk gelen enerji tasarrufu veya 1.022 kişinin 1 yıllık içme suyu ihtiyacı kadar da su tasarrufu sağlamış olduk.”

Unifi Asya Pasifik Başkanı Hongjun Ning ise, şunları söyledi:

“Unifi'nin sertifikalı ve izlenebilir REPREVE geri dönüştürülmüş elyafını kullanarak çalışmalarına sürdürülebilirliği dahil eden küresel markamızı ve perakende ortaklarımızı desteklemek için Türkiye'de Yünsa ile işbirliği yapmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Yünsa ile gerçekleştirdiğimiz bu ortaklık sayesinde sürdürülebilir performans ürünleriyle müşterilerimize sunduğumuz ürünleri genişletmeye devam ediyor ve yarınlara fayda sağlamak için birlikte çalışıyoruz.”