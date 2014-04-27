Yunan yönetmen, Türk dizilerini konu alan belgesel çekti

Türk dizilerinin Arap ülkeleri başta olmak üzere çoğu yerde başarılı olması Yunan yönetmen Nina Maria Pashalidou’nun da ilgisini çekti. Yönetmen Pashalidou, bu etkiyi inceleyen 'Kismet: I zoi san tourkiki sapounopera' adlı bir belgesel çekti.

Zafer Akbaş’ın Habertürk'te yer alan haberine göre, Pashalidou, Arap ülkelerinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kıvanç Tatlıtuğ’a da belgesel de yer alması için teklif götürdü. Ancak Tatlıtuğ, belgeselde yer almak için yüklü miktarda para istedi.

Bunun üzerine bütçesi kısıtlı olan Pashalidou çok istemesine rağmen Kıvanç Tatlıtuğ’a belge selde yer vermedi.

Belgeselde Halit Ergenç, Beren Saat, Meryem Uzerli, Songül Öden gönüllü olarak destek verdi ve hiçbir ücret almadı.

Nina Maria Pashalidou’nun Kıvanç Tatlıtuğ’un yer almadığı 12 ülkede çekilen ‘Kismet: I zoi san tourkiki apounopera’ adlı 1 saat 58 dakikalık belgeseli Yunanistan’da geçen günlerde gösterildi.

Belgesel, birçok festivalde de gösterime girecek.

