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Yaşam
Deutsche Welle

Yunanistan'ın Salamina Adası karalarla kaplandı

Bir petrol tankerinin batması sonucu Atina yakınlarındaki Salamina Adası'nın kıyılarında petrol tabakası oluştu. Denizi temizleme çalışmaların sürüyor.

14 Eylül 2017 01:31

Yunanistan'da bir petrol tankerinin batmasının ardından Salamina Adası'nın kıyıları 1,5 kilometre boyunca petrol tabakasıyla kaplandı. Çok sayıda uzman ve gönüllünün başkent Atina yakınlarındaki adada sahilleri temizleme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Çarşamba günü Pire kıyıları önünde de petrol tabakası tespit edildiğinden dolayı, petrolün yayılmaya devam etmesinden endişe ediliyor.

Petrolün, pazar günü Aya Zoni II adlı tankerin batmasından kısa süre sonra denize yayılmaya başladığı bilgisi verildi. Batan tanker 2 bin 570 ton petrol taşıyordu. Dalgıç ekiplerinin tankerden daha fazla petrol sızmasını engellemeyi başardıkları bildirildi.

Yunan Sahil Güvenlik yetkilisi, petrolün sızdığı alanın çok büyük olmadığını ancak en kısa sürede sızıntının yayılmasının durdurulması gerektiğine dikkat çekti. Petrol bulaşmış 27 metreküp suyun denizden çekildiği açıklandı.

Salamina Adası çok sayıda Atinalının yazlık evlerinin bulunduğu bir ada. Yetkililer temizleme çalışmalarının aylar alabileceğini belirtiyor. Salamina Belediye Başkanı İsidora Nannou, "Bu bizim için büyük bir felaket” diyerek, kıyı şeridinde petrol kokusu olduğunu ve çok sayıda insanın nefes alma güçlüğü çektiğini ifade etti.

Tankerin neden battığı henüz açıklanmadı. Tankerin kaptanı ve makinistinin ihmali olup olmayacağının soruşturulacağı bildirildi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/GA/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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