Çipras geri adım attı, Yunanistan'ın reform teklifi parlamentoda onaylandı

Yunanistan'ın kreditörlere sunduğu yeni reform teklifleri parlamentoda onaylandı. 300 sandalyeli parlamentoda sabaha karşı yapılan oylamada hükümet ve muhalefet partilerinden 250 milletvekilinin ”evet” oyu ile kreditörlere sunulan yeni reform teklifleri kabul edildi. Reform paketinde 12 milyon Euro'ya varan tasarruflar öngörülüyor. Oysa referandum öncesi kreditörlerin sunduğu kurtarma paketindeki tasarruflar 8 milyon Euro seviyesindeydi. Kararın parlamentoda onlaylanmasının ardından, Yunan kamuoyunda "yaşadıklarımıza değdi mi?" tartışması başladı. Kararın ardından konuşan Başbakan Aleksis Çipras, "Yunanistan'ın ve Avrupa'nın yönünü değiştirmek istedik ama başaramadık" dedi.

290 milletvekilinin katıldığı oylamada, hükümet kanadından bazı milletvekilleriyle muhalefet partilerinden 32 milletvekili ”hayır” oyu kullanırken 8 milletvekili ise çekimser kaldı. Eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis oylamaya katılmadı.

Parlamentoda ayrıca, daha önce yapılan oylamada Başbakan Aleksis Çipras’a, Yunan teklifleri temelinde kreditörlerle müzakere yetkisi veren yasa tasarısı da oy çoğunluğuyla kabul edildi.

Hükümetin yeni reform teklifleri, 2018′e kadar aşamalı olarak yüzde 3,5 oranında faiz dışı kredi sağlanması hedefiyle 12 milyar Euro’luk tasarruf tedbirlerini içeriyor.

Referandum öncesi kreditörlerin sunduğu kurtarma paketindeki tasarruflar 8 milyon Euro seviyesindeydi. Kararın parlamentoda onlaylanmasının ardından, Yunan kamuoyunda "yaşadıklarımıza değdi mi?" tartışması başladı. Kararın ardından konuşan Başbakan Aleksis Çipras, "Yunanistan'ın ve Avrupa'nın yönünü değiştirmek istedik ama başaramadık" dedi.