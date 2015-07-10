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Ekonomi
Deutsche Welle

Yunanistan reform programını sundu

Yunanistan, Euro Grubu'nun kurtarma programı karşılığında istediği ayrıntılı reform ve tasarruf planını sundu.

10 Temmuz 2015 11:30


Avrupa Parlamentosu'nda önceki gün konuşan Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, ülkesinin Avrupa İstikrar Mekanizması’ndan (ESM) yardım alabilmek için başvuruda bulunduğunu açıklamıştı. Tsipras, kurtarma programı karşılığında vergi ve emeklilik sisteminde reform sözü vermişti.

Yunanistan'a reform ve tasarruf planını sunması için 5 gün süre tanınmıştı. Atina, sürenin dolduğu dün gece yarısına birkaç saat kala listeyi Brüksel'e iletti.

Atina'nın listesinde neler var?

Liste emeklilik sisteminde reform, vergi artışları ve özelleştirme uygulamaları içeriyor. Denizcilik şirketlerinden alınan kurumlar vergisi artırılırken, Ege adalarına yönelik özel vergi muafiyetleri iptal ediliyor.

Yunanistan bunun karşılığında 3 yıl süreli kurtarma programı, bir yatırım paketi ve faiz dışı bütçe fazlası hedeflerinde indirim istiyor. Atina'nın 2018'e kadar talep ettiği mali yardımın toplamı 53,5 milyar euroyu buluyor.

Euro Grubu temkinli

Euro Grubu Başkanı Jeroen Dijsselbloem, listenin AB Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) uzmanları tarafından inceleneceğini duyurdu. Euro Grubu yarın Dijsselbloem'in başkanlığında toplanacak. AB üyesi 28 ülkenin pazar günü yapacağı zirvede de önde gelen konu Yunanistan olacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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