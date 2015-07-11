Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda vize skandalı

Bir süredir teknik arıza nedeniyle vize veremeyen Yunan Başkonsolosluğu'nda Atina’dan İstanbul'a gönderilen müfettişlerce yapılan denetim sonucunda, 2011-2014 yılları arasında yasa dışı olarak yüzlerce vizenin verildiğinin tespit edildiğini, bazı görevlilerin ise yolsuzluk ve suç içeren faaliyetlere karıştığı konusunda ciddi bulgular elde edildiği belirtildi.

Yunan Haber Ajansı (AMNA) haberinde, denetimin tamamlanmasının ardından yolsuzlukla mücadeleden sorumlu Devlet Bakanı Panayotis Nikoludis’in, müfettişlere yolsuzluğa adı karışan konsolosluk görevlileriyle ilgili daha ayrıntılı inceleme yapmaları ve gerekirse mal varlıklarına el koymaları talimatı verdiğini belirtti.

İstanbul’daki Yunan Başkonsolosluğu, bir süredir sistemdeki teknik arıza nedeniyle vize vermiyordu.

Bu arada, Doğu Makedonya-Trakya Ticaret ve Sanayi Federasyonu (OEPEKAKTH), Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’na gönderdiği mektupta, İstanbul Başkonsolosluğu’nda vize verme konusunda yaşanan gecikmelerin bayram ve yaz tatillerini Yunanistan’da geçirmek isteyen Türk vatandaşlarının ülkeye gelmelerini engellediğini belirterek, sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

OEPEKAKTH, vize işlemlerinin geciktirilmesinin Yunanistan’ın nakit para için "can attığı" bir dönemde yaşandığına dikkati çektiği mektubunda, bu durumun ulusal ve yerel ekonomiye büyük zararı olduğunu kaydetti.