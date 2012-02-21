Yunanistan'ın 130 milyar euroluk kurtarma paketine onay

T24 - Dün başlayan ve sabah erken saatlere dek süren görüşmeler sonucunda kabul edilen anlaşma, Yunanistan'a 130 milyar euroluk kurtarma paketini onaylıyor. Karşılığında Yunanistan, borçlarını 2020 yılına dek GSMH'nin yüzde 121'ini aşmamasını sağlamakla yükümlü olacak.

Zirve öncesinde, Fransa Maliye Bakanı Francois Baroin, Yunanistan'ın kurtarma paketi konusunda anlaşma koşullarının hazır olduğunu söyledi. Maliye bakanları, Atina'nın Mart ortasındaki ödemelerini yapıp iflastan kurtulmak için ihtiyaç duyduğu 130 milyar euroluk mali yardım paketinin son ayrıntılarını gece boyu görüştü.

Yunanistan Başbakanı Lukas Papadimos, yardım paketini sağlayabilmek için dün Brüksel'e gitmişti. Kurtarma paketi çerçevesinde Yunanistan'a borç veren özel sektörün alacaklarının yüzde 70 azaltılmasına verdiği onayla birlikte, Yunanistan'ın borcunun 100 milyar euroluk kısmı silinecek.

Yardım paketinin onaylanması, Atina'nın istenilen şartları yerine getirmediği gerekçesiyle daha önce ertelenmişti.

Atina, Troyka olarak bilinen Avrupa Birliği, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Avrupa Merkez Bankası'ndan 130 milyar euroluk kurtarma paketi alamasaydı, Mart ayı ortasında yapması gereken 14,5 milyar euroluk tahvil ödemelerini yapamayacaktı. Ancak bir çok ekonomist Yunanistan'ın iflası ve eurodan çıkarılması riskinin henüz ortadan kalkmadığına dikkat çekiyor.

Yunanistan, son iki senedir taahhüt ettiği hiçbir hedefi tutturamadığı için Avrupalı yetkililerin yoğun baskısı altında.

Euro bölgesi başkanı Jean-Claude Juncker, Cuma günü yaptığı açıklamada Yunanistan'ın mali politikalarının daha sıkı kontrol etmek istediklerini söylemişti.

BBC Avrupa editörü Gavin Hewitt, kurtarma paketi serbest bırakılsa dahi, Atina'nın borçlarını idare edebilecek bir seviyeye düşürüp düşüremeyeceğinin belli olmadığına dikkat çekiyor.

Atina'ya 2010 yılında verilen 110 milyar euroluk kurtarma paketi, krizin önlenmesine yeterli gelmediği için ikinci kurtarma paketine gerek duyuldu. (BBC Türkçe)