Yunanistan’dan Türk turistlere yüzde 20 indirim

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ülkedeki dükkanların büyük bir bölümünde tatile gelen Türk, Amerikan, Rus ve İsrail vatandaşı turistlere mayıs ve ağustos ayındaki alışverişlerinde yüzde 20 indirim yapılacağını söyledi. İşletmelerin büyük bir bölümüyle anlaşılırken indirim uygulamasının gönüllülük esasına göre yapılacağı bildirildi.

Hürriyet’in Yunan basınından referans verdiği habere göre, turistlerin indirimden yararlanmak için pasaportlarını göstermelerinin yeterli olacağı belirtildi. Uygulamayla birlikte Yunan adalarına gezilerin artması bekleniyor. Yunanistan ekonomik krizin etkilerini azaltmak için bu sezon tatile gelecek Türkiye, Amerika, Rusya ve İsrail vatandaşlarına alışverişte yüzde 20 indirim yapacağını duyurdu. Ülkede birçok işletme bu yıl geleneksel vergi iadesi eki indirimine ilave yüzde 20 fiyat indirimini de turistlere sunacak.

Mayıs ve ağustosda geçerli olacak

Uygulama, Dışişleri Bakan Yardımcısı Dimitris Mardaş ve Ticaret Yunan Konfederasyonu ve Şirketler Başkanı Vassilis Korkidis tarafından dün açıklandı. Yapılan açıklamada, indirimin Mayıs ve Ağustos aylarında geçerli olacağı açıklandı. Söz konusu ülke vatandaşlarının indirimden yaralanmak için milliyet kanıtı olarak pasaportlarını göstermelerinin yeterli olacağı vurgulandı.

Yunanistan’ın Türk vatandaşlarına alışveriş indirimi yapacağı duyurusunun ardından Marmaris’ten deniz yoluyla Rodos Adası’na seyahat edecek Türk turist sayısında artış olması bekleniyor. Marmaris Liman İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Tugay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, indirimin Yunan adalarına giden Türk vatandaşları için fırsat olacağını söyledi. Yunanistan’da bugüne kadar alışverişte uygulanan vergi iadesi avantajının devam ettiğini buna ilave olarak yüzde yirmi indirim de ekleneceğini kaydeden Tugay,Türk turistin mağazada 100 Euro’luk satılan bir hediyelik eşyayı 65-70 avroya satın alabileceğini belirtti.Bu sezon Rodos adasına günübirlik tur kapsamında 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı tatili dolayısıyla yoğun bir talep olduğuna dikkat çeken Tugay, müşterilerine pasaportlarını mutlaka yanında götürmelerini hatırlattı.