Yunanistan'daki yangında arşivi kül olan Theodoros Angelopoulos hangi filmlerin yönetmeniydi?

T24 - Kültür Sanat

Yunanistan ve bağımsız sinemanın kült yönetmenlerinden Theodors Angelapoulos'un özel kayıtları ve sanat mirasından oluşan arşivi Atina'daki yangında kül oldu.

Filmlerinde uzun sekans ve tek planlarla duyguyu ön plana çıkartan Angelapoulos, hayatını kaybettiği 2012'ye kadar 20 film yönetti.

1970 yılında gösterime giren ilk filmiYunanistan sinemasının doğuşu olarak kabul edilen Anaparastasi'ydi. (Yeniden Yaratma) Film o dönemin sinema otoritelerince Emile Zola’nın Therese Raquin eserine de benzetilmekteydi.

Politik tavrını sanatına yansıtan Angelapoulos, siyasi bir tutuklunun milletvekilini rehin alması üzerine kurduğu Meres tou '36'da Yunanistan'daki darbeye ve albaylar cuntasına yaptığı göndermelerle eleştiride bulunmaktaydı.

Angeloupoulos'un 4 saatlik baş yapıtı O thiasos (Kumpanya) 1975'te gösterildiği Berlin Film Festivali ile yönetmeni dünya izleyicisiyle buluşturdu.

Angelopoulos'un başarısı 1980 ve 1984 yılında çektiği O Megalexandros ve Kitara'ya Yolculuk'la devam etti.

1984'te Taxidi sta Kythira Cannes Film Festivali'nde Film Eleştirmenleri Ödülü'nü aldı. 32 yıl sürgünde kaldıktan sonra ülkesine uyum sağlamaya çalışan bireye odaklanan filmin müziklerini Eleni Karaindrou üstlendi.

İnsan psikolojisine konu alan O melissokomos (Arıcı) 1986'da, Almanya'daki babalarını bulmak için yola çıkan iki kardeşin öyküsünü anlatan Topio stin omihli 1988'de ve 1991'de Leyleğin Geciken Adımı ile Angelopoulos dünyaca tanınan bir yönetmen oldu.

Angelopoulos'un epik ve şiirsel anlatımının en güzel örneklerinden birini taşıyan Harvey Keitel'ın baş rolde olduğu 1995'teki Ulis'in Bakışı'ydı. Yaşadığı coğrafyanın politik kültüründen de etkilenen Angelopoulos, Yugoslavya'nın parçalanmasına odaklandığı hikâyesi, Cannes Film Festivali'nde Büyük Ödül'e layık görüldü.

1998'deki Sonsuzluk ve Birgün'le rüştünü ispatlayan yönetmen, bu kez Altın Palmiye ile ödüllendirildi. Filmde Bruno Ganz'ın performansı da konuyla tam bütünlük gösterir nitelikteydi.

ABD'nin Irak'ı işgalini protesto için Amerikan filmlerine yönelik boykot çağrısında bulunan Angelopoulos, 2004 yılındaki Bolşevik devriminden kaçan Yunanları konu ettiği Ağlayan Çayır filmi ile sinema külliyatına bir şahaser daha bıraktı.

Yönetmen, Willem Dafoe, Bruno Ganz, Michel Piccoli gibi yıldızların buluştuğu Zamanın Tozu ve son filmi Mundo Invisível ile 2012'de veda ettiği hayata, arkasında 20 film sığdırdı.