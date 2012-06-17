Yunanistan'daki seçimlerde koalisyon için umut ışığı doğdu!

Sandık çıkışı anketlerinin sonuçlarına göre, AB ve IMF ile imzalanan kredi anlaşmalarının sürdürülmesinden yana olan muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi (ND) ve sosyalist PASOK koalisyon hükümeti kuracak vekil sayısına ulaşabiliyor.

Yaklaşık 40 gün içinde ikinci kez genel seçimlere gidilen Yunanistan'da oy verme işlemi TSİ 19.00 itibarıyla sona erdi.

Çeşitli şirketler tarafından seçim merkezlerinde yapılan sandık çıkışı anket sonuçlarına göre, oy oranı yüzde 28.6-30 aralığında görülen ND'nin 127 milletvekili çıkarması bekleniyor.

AB ve IMF'le yapılan anlaşmalar karşılığında dayatılan kemer sıkma önlemlerine karşı olan Radikal Sol Koalisyon'un (SYRIZA) oylarının yüzde 27.5-28.4 aralığında olacağı tahmin ediliyor. SYRIZA'nın vekil sayısı ise 72.

Anketler, yapılan uluslararası kredi anlaşmalarını destekleyen PASOK'un yüzde 11-12.4 aralığındaki oy oranı ile 32 sandalye kazanması bekleniyor.

Bu sonuçlara göre yapılan hesaplamalar, ND ve PASOK'un 300 sandalyeli parlamentodaki toplam vekil sayısının 159 olduğuna işaret ediyor.

ND birinci parti olmanın avantajını kullandı

Yunan seçim yasalarına göre, sandıktan bir oy farkla bile birinci çıkan parti, 300 üyeli Yunan parlamentosunda 50 sandalye “prim” kazanarak, hükümet kurma çalışmalarına başlıyor.

Seçime katılan partilerin aldıkları oylara ilişkin ilk güvenilir sonuçların birkaç saat içinde açıklanmasının bekleniyor.

Altın Şafak gücünü koruyor

Sandık çıkışı anketlerinin sonuçlarına göre, seçim öncesi yapılan anketleri tek yanıltan sonuç, ırkçı Altın Şafak Partisi'nin gücünü koruduğu olarak görülüyor.

Seçimlere katılan yedi partinin yüzde 3'lük ülke barajını aşarak parlamentoya girmeye hak kazandığı anket sonuçlarına göre, Altın Şafak'ın oylarının yüzde 6.5 ila 7.1, Bağımsız Yunanlılar'ın 6.8 ila 7.8, Demokratik Sol'un (DİMAR) yüzde 5.8 ila 6.6, Yunanistan Komünist Parti'sinin (KKE) ise 4.8 ila 5.8 aralarında olacağı tahmin ediliyor.

Yunanistan'da 6 Mayıs'ta yapılan erken genel seçimlerin ardından hükümet kurulamaması üzerine, bugün yaklaşık 10 milyon seçmen yeniden sandık başına gitmişti.