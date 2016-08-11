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15 Temmuz Darbe Girişimi

Yunanistan'daki iki Türk askeri ataşe aileleriyle birlikte İtalya'ya geçmiş

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İki aileyi Türkiye'ye getirmek için temaslarda bulunacağız

11 Ağustos 2016 15:36

Türkiye'nin darbe soruşturması kapsamında  geri çağırdığı başkonsoloslukta görevli albay rütbeli iki askeri ataşenin  
aileleriyle birlikte izini kaybettirdiği belirtildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geri çağrılan 2 askeri ataşenin aileleriyle birlikte feribotla İtalya'ya hareket ettiğini belirtti.

NTV canlı yayına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

​"Kuveyt askeri ataşesi Suudi Arabistan üzerinden kaçmak istedi. Onlar kendi uçaklarıyla bize gönderdiler teşekkür ediyoruz. Afganistan'da da kuvvetlerimiz var. Buradaki iki tuğgeneral Dubai'ye gitti. BAE bunları yakaladı ve yine özel bir uçakla Türkiye'ye teslim ettiler. Kaçanlar var. Bizim diplomatlar arasında da kaçanlar oldu. Örneğin Bangladeş'teki iki tane memur New York'a kaçmış. Dün itibarıyla ilk geri dön çağrısında bulunduğumuz kişiler için süre doldu.

"Yunanistan'daki iki ataşe 6 Ağustos Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece özel araçlarıyla ve aileleriyle feribotla İtalya'ya doğru hareket etmişler. Temaslarda bulunacağız iki aileyi Türkiye'ye getirmek için"


 

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