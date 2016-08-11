Yunanistan'daki iki Türk askeri ataşe aileleriyle birlikte İtalya'ya geçmiş

Türkiye'nin darbe soruşturması kapsamında geri çağırdığı başkonsoloslukta görevli albay rütbeli iki askeri ataşenin

aileleriyle birlikte izini kaybettirdiği belirtildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geri çağrılan 2 askeri ataşenin aileleriyle birlikte feribotla İtalya'ya hareket ettiğini belirtti.

NTV canlı yayına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

​"Kuveyt askeri ataşesi Suudi Arabistan üzerinden kaçmak istedi. Onlar kendi uçaklarıyla bize gönderdiler teşekkür ediyoruz. Afganistan'da da kuvvetlerimiz var. Buradaki iki tuğgeneral Dubai'ye gitti. BAE bunları yakaladı ve yine özel bir uçakla Türkiye'ye teslim ettiler. Kaçanlar var. Bizim diplomatlar arasında da kaçanlar oldu. Örneğin Bangladeş'teki iki tane memur New York'a kaçmış. Dün itibarıyla ilk geri dön çağrısında bulunduğumuz kişiler için süre doldu.

"Yunanistan'daki iki ataşe 6 Ağustos Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece özel araçlarıyla ve aileleriyle feribotla İtalya'ya doğru hareket etmişler. Temaslarda bulunacağız iki aileyi Türkiye'ye getirmek için"



