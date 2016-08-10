Yunan basını: Türk ateşeler kayboldu

Yunanistan basınında yer alan haberlere göre, Türkiye'nin darbe soruşturması
kapsamında geri çağırdığı başkonsoloslukta görevli albay rütbeli iki askeri ateşe
aileleriyle birlikte izini kaybettirdi.
Haberlerde, askerlerin kırmızı pasaportlarının iptal edildiği, Türkiye'ye dönmekten
korkan askerlerin İtalya'ya iltica başvurusunda bulunmuş olabileceği belirtildi. Yunan
hükümet çevrelerinden konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. İki askeri ataşenin 13
Ağustos'a kadar Genelkurmay Başkanlığı'na teslim olması gerekiyor.
15 Temmuz darbe girişimi gecesinde sekiz asker Yunanistan'a helikopterle kaçmış ve
sığınma talebinde bulunmuştu.
ABD'ye iltica başvurusu
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye tarafından geri çağrılan bir Türk
subayının ABD'ye iltica başvurusu yaptığı bildirilmişti. Reuters haber ajansına
konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen iki ABD'li yetkili, söz konusu Türk
subayın Virginia eyaletinde Norfolk'taki NATO'ya bağlı Müttefik Dönüşüm
Komutanlığı'nda görev yaptığını belirtti, ancak subayın
kimliği ve rütbesiyle ilgili bilgi
vermedi.
Reuters'a konuşan Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden bir yetkili ise Tümamiral
Mustafa Uğurlu'nun, hakkında geçen ay çıkarılan gözaltı kararına yanıt vermediğini
bildirdi. Türk yetkili, Uğurlu'nun 22 Temmuz tarihinde kimlik ve rütbelerini karargaha
bıraktığını ve ardından kendisinden haber alınamadığını kaydetti. Büyükelçilik
yetkilisi, daha düşük rütbeli iki subayın daha ABD'den geri çağrıldığını, ancak
haklarında gözaltı kararı bulunmadığını belirterek "Biri geri döndü, diğeri ise kısa
zamanda dönecek" bilgisini verdi.
Uğurlu, 15 Temmuz darbe girişimi
sonrasında hakkında ordudan ihraç kararı verilen
subaylar arasında yer almıştı.