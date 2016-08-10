Yunan basını: Türk ateşeler kayboldu



Yunanistan basınında yer alan haberlere göre, Türkiye'nin darbe soruşturması

kapsamında geri çağırdığı başkonsoloslukta görevli albay rütbeli iki askeri ateşe

aileleriyle birlikte izini kaybettirdi.

Haberlerde, askerlerin kırmızı pasaportlarının iptal edildiği, Türkiye'ye dönmekten

korkan askerlerin İtalya'ya iltica başvurusunda bulunmuş olabileceği belirtildi. Yunan

hükümet çevrelerinden konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. İki askeri ataşenin 13

Ağustos'a kadar Genelkurmay Başkanlığı'na teslim olması gerekiyor.

15 Temmuz darbe girişimi gecesinde sekiz asker Yunanistan'a helikopterle kaçmış ve

sığınma talebinde bulunmuştu.

ABD'ye iltica başvurusu

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye tarafından geri çağrılan bir Türk

subayının ABD'ye iltica başvurusu yaptığı bildirilmişti. Reuters haber ajansına

konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen iki ABD'li yetkili, söz konusu Türk

subayın Virginia eyaletinde Norfolk'taki NATO'ya bağlı Müttefik Dönüşüm

Komutanlığı'nda görev yaptığını belirtti, ancak subayın

kimliği ve rütbesiyle ilgili bilgi

vermedi.

Reuters'a konuşan Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden bir yetkili ise Tümamiral

Mustafa Uğurlu'nun, hakkında geçen ay çıkarılan gözaltı kararına yanıt vermediğini

bildirdi. Türk yetkili, Uğurlu'nun 22 Temmuz tarihinde kimlik ve rütbelerini karargaha

bıraktığını ve ardından kendisinden haber alınamadığını kaydetti. Büyükelçilik

yetkilisi, daha düşük rütbeli iki subayın daha ABD'den geri çağrıldığını, ancak

haklarında gözaltı kararı bulunmadığını belirterek "Biri geri döndü, diğeri ise kısa

zamanda dönecek" bilgisini verdi.

Uğurlu, 15 Temmuz darbe girişimi

sonrasında hakkında ordudan ihraç kararı verilen

subaylar arasında yer almıştı.

