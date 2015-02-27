T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yunanistan'da sokaklar karıştı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, hükümetin kreditörlerle yaptığı anlaşma protesto edildi

27 Şubat 2015 09:36

Kent merkezindeki Atina Üniversitesi önünde toplanan ve kendilerini " hükümet karşıtı anarşist" olarak tanımlayan yaklaşık 300 kişilik grup, parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüş sırasında çevrede yoğun güvenlik önlemleri alan çevik kuvvet ekiplerinin, kendilerine taş ve molotofkokteyli atan göstericilere göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etmesi üzerine arbede çıktı.

Göstericiler, çevredeki iş yerleri, banka şubeleri, otobüs durakları ve telefon kulübelerinin camlarını kırarken, park halindeki onlarca aracı da ateşe verdi.

Gösteride ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadı. AA

ETİKETLER

yunanistanprotestogösterihükümetsokaklarpolis

İlgili Haberler

Euro Bölgesi, Yunanistan'ın reform paketini onayladı

Euro Bölgesi, Atina'nın Toplu sözleşmelere yönelik reform ve adil bir vergi sistemi oluşturma gibi vaatler içeren reform paketine onay verdi

Yunanistan'da futbol ligi 'şiddet olayları' nedeniyle süresiz ertelendi

Hafta sonu oynanan maçta, Panathinaikos taraftarları, Olympiakos Teknik Direktörü Pereira'yı ve bazı oyuncuları kovalamıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24