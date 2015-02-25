Yunanistan'da futbol ligi 'şiddet olayları' nedeniyle süresiz ertelendi

Yunanistan'da hükümet futbol liglerinde son dönemde artan şiddet olayları nedeniyle, profesyonel futbol liglerini süresiz olarak askıya aldı.

Yeni Spor Bakanı Stavros Kontonis ile bir toplantı yaptıklarını açıklayan Yunanistan Süper Ligi Başkanı Giorgos Borovilos, hükümetin Süper Lig'i ve ikinci kümeye tekabül eden Futbol Ligi'ni süresiz olarak askıya aldığını söyledi.

Al Jazeera'nın haberine göre; "Futbolda şiddet konusunu gündeme getirip tartışmak ve bu konuda kanunlar çıkarmak isteyen yeni bir hükümetimiz var" diyen Borovilos, bakana futbolda şiddetin önüne ligleri askıya alarak geçilemeyeceğini aktardığını da ifade etti.

Geçen hafta sonu Panathinaikos ile Olympiakos arasında oynanan Atina derbisinde sahaya meşaleler atılmış, bunun üzerine de polis tribünlere müdahale etmişti. Yunanistan'da liglere sezon başından beri iki kez şiddet yüzünden ara verilmişti.

Yunanistan'da Ocak ayında yapılan seçimlerden birinci parti olarak çıkan sol koalisyon Syriza, ANEL Partisi ile birlikte hükümet kurdu.