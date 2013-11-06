Yunanistan'da yine hayat durdu

Tasarruf programı nedeniyle işsizliğin arttığı Yunanistan'da, bugün birçok yerde grev başlatıldı. Grevi tetikleyen ise Avrupa Birliği, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden oluşan Troyka'nın, tasarruf programını denetlemek üzere ülkeyi ziyaret etmesi oldu.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, ülkedeki iki büyük sendika GSEE ve ADEDY'nin grev çağrısı üzerine kamu çalışanları, öğretmenler ve demir yolu çalışanları 24 saat iş bırakma kararı aldı. Atina'daki otobüs şoförleri, greve 6 saat boyunca katılıp kontak kapatırken, hastanelerdeki doktorlar sadece acil durumdaki hastalara hizmet verecek.

Havayolu şirketlerinin öğle saatlerinden itibaren üç saat iş bırakma eylemi yapacak olması nedeniyle, yurtiçi uçuşlarının bazılarının erteleneceği bildiriliyor. Ülkedeki bir çok müze de kapalı kalacak.

Mali krizin pençesindeki Yunanistan'da ekonomi altı yıldan bu yana küçülüyor. Krizden özellikle gençler etkileniyor. Ülkede 24 yaşın altındakilerin yüzde 60'ı işsiz. Grevle birlikte birçok yerde protesto gösterileri düzenleneceği de tahmin ediliyor.