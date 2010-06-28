Yunanistan greve gidiyor

T24-



Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu (ADEDY) ile İşçi Sendikaları Federasyonu'nun (GSEE) grev ve gösteri çağrısına, kamu kuruluşları ve özel sektör çalışanlarının yanı sıra basın yayın çalışanlarının da katılacağı kaydedildi.





Basın çalışanlarının grevi süresince televizyon ve radyo kanallarında haber bültenlerinin yayınlanmayacağı belirtildi.





Toplu taşıma araçları çalışanlarının da iş durdurma eylemleri ile greve destek verecekleri açıklandı.