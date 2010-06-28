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Dünya

Yunanistan greve gidiyor

Yunanistan'da kamu ve özel sektör çalışanları, yarın 24 saatlik genel greve gidiyor.

28 Haziran 2010 03:00

T24- Yunanistan'da kamu ve özel sektör çalışanları, hükümetin bütçe açığının kapatılması amacıyla uygulamaya koyduğu ekonomik reformlar ile mecliste tartışmaya sunulan sosyal güvenlik yasa tasarısını protesto etmek üzere, yarın 24 saatlik genel greve gidiyor.


Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu (ADEDY) ile İşçi Sendikaları Federasyonu'nun (GSEE) grev ve gösteri çağrısına, kamu kuruluşları ve özel sektör çalışanlarının yanı sıra basın yayın çalışanlarının da katılacağı kaydedildi.


Basın çalışanlarının grevi süresince televizyon ve radyo kanallarında haber bültenlerinin yayınlanmayacağı belirtildi.


Toplu taşıma araçları çalışanlarının da iş durdurma eylemleri ile greve destek verecekleri açıklandı.

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