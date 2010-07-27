IMF teftişte ve Yunanistan grevde

T24 - IMF, Yunanistanın 140 milyar avroluk kredisinin 9 milyar dolarlık ikinci ksımının incelemeleri için Atina'da. Eğer IMF heyeti ekonomik veriler açısından ikna olursa 9 milyar dolar eylülde Yunanistana verilecek.



Yunanistan IMF heyetini ikna etmeye çalısırken ülkede halk benzin için greve gitti. Ancak bu sorun benzin istasyonlarında uzun kuyruklara neden oldu. Radikal gazetesinde yer alan habere göre;



Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Avrupa Birliği yetkililerinden oluşan teftiş heyeti 110 milyar avroluk kredinin 9 milyar avroluk ikinci dilimini serbest bırakmak için başkent Atina’da incelemelere başlarken, ülkede yeni ruhsat verilmeye başlanmasıyla birlikte araç ruhsatlarının değeri önemli ölçüde kamyon, TIR ve tanker sahiplerinin süresiz grevi de başladı.



Hafta sonu başlayan grev nedeniyle benzin istasyonlarında büyük kuyruklar oluştu. Ülkede çalışmaları 6 Ağustos’a kadar sürecek olan heyet, eğer Yunanistan’ın anlaşma hükümlerine uygun hareket ettiğine ve bütçe açığını azaltmak için gerekli önlemleri aldığına ikna olursa, 9 milyar avroluk kredi eylül ayında Yunanistan Merkez Bankası hasaplarına aktarılacak.



Geçen şubat ayında gümrükçülerin grevi nedeniyle ülkede başgösteren ve günler süren benzin sıkıntısını tekrar yaşama korkusuyla yüz binlerce Yunanlı benzin istasyonlarına koştu. Başkent Atina’daki istasyonların büyük bir bölümündeki benzin stokları bir gecede tükendi. Benzinsiz kalan istasyonlar birbiri ardına kapandı. Yarından sonra ülkede tek bir damla benzin kalmaması bekleniyor.





Sebep yeni ruhsatlar



Kamyon, TIR ve tankerlerin sahipleri hükümetin 1971 yılından sonra ilk kez binlerce yeni ruhsat verilmesini kararlaştırmasını protesto için süresiz greve gittiler. Yeni uygulamayla 200 bin avronun üzerinde olan kamyon ruhsatları 40-50 bin avroya düştü. Aynı uygulamaya taksiler de dahil edildi. Birkaç ay önce Atina’da 250 bin avrodan satılan taksilerin değeri de 80 bin avroya düştü. Kamyon ruhsatlarının değerinde yaşanan bu önemli düşüşün ardından bu araçların sahipleri rafineri tesislerini abluka altına alarak, akaryakıt şirketlerinin kendi malı olan tankerlere de benzin yüklemelerini önlediler.



Bu arada, Yunanistan’daki hava kontrolörlerinin iş yavaşlatma eylemi ülkenin tüm havalanlarında kaosa yol açtı. Eylem nedeniyle yüzlerce iç ve dış sefer saatler süren gecikmelerle gerçekleştirilebildi.



IMF- AB heyeti görüşmelerin ilk gününü Maliye Bakanı Yorgo Pakonstantinu ve bakanlığın önemli isimlerinden Yorgo Zanias ile görüşerek geçirdi.





Sendikalarla da görüşecek



Heyetin önümüzdeki günlerde Merkez Bankası Başkanı ve Yunanistan’daki gösterilerin başını çeken sendikaların liderleriyle de bir araya gelmesi bekleniyor. AB Komisyonu’nun Yunanistan temsilcisi Servaas Deroose ‘Amacımız kısa ve uzun dönemli kamu açığı ve borç sorununu çözmektir’ diye konuştu. AB ve IMF ile yapılan 110 milyar avroluk üç yıl vadeli kredi anlaşmasına göre Yunanistan her yeni kredi dilimini alabilmek için hesahlarını bu kuruluşlara açıyor. Anlaşmaya göre Yunanistan 2009 yılında milli gelirin yüzde 14’üne denk gelen kamu açığını 2014 yılında yüzde 3’e düşürecek. Bu yıl ise kamu açağının milli gelirin yüzde 8’ine düşürülmesi hedefleniyor.



Mayısta Yunanistan IMF’der 5.5 milyar avro, AB’den ise 14.5 milyar avro destek almıştı. Bu yıl iki yeni kredi dilimini kullanacak olan Yunanistan’a eylülde verilmesi beklenen paranın 6.5 milyar avrosu AB’den 2.5 milyar avrosu ise IMF’den gelecek. Maliye Bakanı Papakonstantinu daha önce yaptığı açıklamalarda eylülde kredinin serbest bırakılacağından emin olduğunu söylemişti.



Uzmanlar heyetin teftişinde kamu gelirlerinde yılın ilk yarısında gerçekleşen düşük oranlı artışın inceleneceğini belirtti. Kamu gelirlerinin yüzde 13.7’lik beklentilere karşılık ekonomideki daralma nedeniyle yüzde 7.2 arttığına dikkat çeken ekonomistler, yerel yönetimlerinin ve kamu kuruluşlarının sağlık sistemine olan borçlarıyla, zarardaki ulusal demiryolu şirketi Hellenic Railways’in de gündeme geleceği görüşünde. (Radikal)





AB yöntem değiştiriyor



AB, istatistiki verilerin esnetilerek Yunanistan örneğinde olduğu gibi ükenin durumunun olduğundan çok iyi gösterilmesini önlemek için önlem alıyor. Karara 2009 yılı sonlarında Yunanistan’ın gerçek kamu açığıının açıklananın dört katı olduğunun ortaya çıkması neden oldu. Yeni düzenlemeyle AB İstatistik Kurumu Eurostat’ın yetkileri artırıldı ve kamu açığıyla ilgili kontrolleri artırması kabul edildi. Buna göre Eurostat bir ülkenin açıkladığı ve gönderdiği istatistiki verilerin kalitesi hakkında şüphe duyması halinde ek bilgi isteyip, yeni kontroller yapabilecek. Yeni kurallar kararın AB Resmi Gazetesi’nde yayımından 20 gün sonra yürürlüğe girecek.





Rumlar 109 milyar avro zararda



Kıbrıs Rum Kesimi’nde yapılan hesaplara göre, Rumlar 1974 yılından bu yana KKTC’de kalan malları yüzünden 109 milyar avro zarar gördü.



‘Kıbrıs (Rum) Üniversitesi’ tarafından yapılan çalışmanın sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre:



1. KKTC’de kalan Rum gayrimenkullerin değeri 82.1 milyar avroyu buluyor



2. Mülk sahibi Rumların bu gayrimenkullerden yararlanamamaları sonucu uğradıkları zarar 15.8 milyar avro.



3. 1974 yılındaki Türk askeri mühahalesi sırasındaki taşınır mal kaybı 7 milyar avro



4. Geçen 36 yıl içinde çeşitli nedenlerle KKTC yüzünden Rumların uğradığı zarar 4.5 milyar avroyu buldu



Kıbrıs (Rum) Üniversitesi’nin raporuna göre, yapılan hesaplara devlet ve kilisenin zararları dahil edilmedi. Söz konusu çalışmada yer alan araştırmacılar “Türk müdahalesi ve KKTC’nin ilanından devlet ve kilisenin uğradığı maddi zararın hesaplanması mümkün değil” dediler.





Anthimos: Türkiye daimi düşman



Selanik Metropoliti Anthimos, Türkiye için ‘daimi düşman’ tanımı yaptı. Selanik’teki Meryem Ana kilisesindeki pazar ayininden sonra vaaz veren ve aşırı milliyetçi görüşleriyle tanınan Anthimos, bir din adamı ile bağdaşmayan şekilde tehlike edebiyatı yaptı. Yunanlıları birlik ve beraberliklerini korumaya ve soğukkanlı kalmaya davet eden Selanik Metropoliti Anthimos “Daimi düşmanımız Türkiye denizden bizi kuşatma altına aldı. Türk araştırma gemileri cirit atıyor. 1250 kişilik mürettebatıyla bir Türk savaş gemisi de Arnavutluk’a demir attı. Türkler ilk kez Adriyatik’e çıktı. Hiçbir savaşta yapadıklarını Arnavutluk parlamentosunun onayı ile gerçekleştirdiler. Arnavutluk şu anda Türkiye’nin diplomatik maşası oldu. Tanrı bizi korusun” dedi.







