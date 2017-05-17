Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 SAT komandosu tutuklandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kaldığı Marmaris’teki otele giden 3 TİM’den, son anda Akıncı Üssü’ne yönlendirilen ekipteki 3 SAT komandosu Edirne’de yakalandı. Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) takibiyle bir araçta yakalan darbe şüphelisi komandolar 15 Temmuz sonrası kaçan 8 askeri Türkiye’ye iade etmeyen Yunanistan’a kaçma hazırlığı yapıyordu. Yakalanan komandolara dair ilk fotoğraflar ortaya çıktı. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sabah gazetesinden Murat Savaş'ın haberine göre, Edirne MİT Bölge Dairesi Başkanlığı ve Edirne Emniyet Müdürlüğü komandoların Edirne üzerinden yurt dışına kaçacakları istihbaratını aldı. Takip sonucu 3 komando TEM Otoyolu, Edirne Havsa mevkisinde bir otomobilde yakalandı. Yakalanan firari askerlerin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan aranan eski üsteğmen Ahmet Çamoğlu, eski astsubay kıdemli başçavuşlar Yücel Özcan ve Mustafa Özel olduğu açıklandı. 3 komandonun üzerinden kendi adlarına ait pasaportlar ve 11 bin lira, 40 bin euro ve 7 bin 105 dolar para çıktı.

Zanlılardan Mustafa Özel'e Fethullah Gülen'in atletini gönderdiği iddia edildi. 'FETÖ' ile bağlantılarını kabul eden zanlılar, ifadelerinde darbe girişiminden 5 gün öncesinde haberdar olduklarını, planlamanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Huber Köşkü'nden alınarak önce Samandıra'ya götürülmesi, ardından Marmara Denizi'nde bir gemiyle kaçırılacağı şeklinde yapıldığını belirtti. Zanlıların sorgularında Akıncı Üssü'nde silah kullandıklarını kabul ettikleri belirtildi.

Marmaris'e giderken...

SAT komandoları, "Cumhurbaşkanı'nın Marmaris'te olması nedeniyle oraya gitmek üzere yola çıktık. Ancak yolda bir telefon geldi ve Akıncı Üssü'ne giderek nizamiye kapılarında bulunduk. Burada bize ateş emri verilmişti ancak biz havaya ve yere ateş ederek kimseyi öldürmedik" dedikleri öğrenildi.

"Silahlarını gömdüler"

15 Temmuz darbe girişiminin ardından İstanbul'da saklanan 3 SAT komandosunu silahlarını da saklandıkları arazilerde toprağa gömdüklerini söylediği öğrenildi. SAT komandoları Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Elleri arkadan kelepçelenen şüpheli SAT komandoları tanınmamak içinde eğilerek yüzlerini gizlemeye çalıştı. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.