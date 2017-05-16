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15 Temmuz Darbe Girişimi

'FETÖ'den aranan SAT komandoları yurt dışına kaçarken yakalandı

İddiaya göre, komandolar 'FETÖ'cü olduklarını ve Huber Köşkü'nde Erdoğan'ı rehin alma girişiminde bulunduklarını kabul etti

16 Mayıs 2017 13:59

Darbe girişiminde aktif rol aldıkları tespit edilen üç SAT komandosu, yurt dışına kaçmak için geldikleri Edirne'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Huber Köşkü'nde rehin alma timi arasında bulunan 1'i üsteğmen 2'si başçavuş 3 SAT komandosu A.Ç., Y.Ö. ve M.Ö. otobanda yakalanarak gözaltına alındı.

İlk ifadeleri

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, zanlıların yurt dışına kaçmak için Edirne'ye geldiklerini ifadelerinde belirtikleri öğrenildi. 'FETÖ' yapılanmasıyla bağlantılarını kabul ettikleri iddia edilen 3 SAT komandosunun verdikleri ifadelerinde; darbe girişiminden 5 gün önceden haberdar olduklarını; planlamanın ’Cumhurbaşkanı’nın Huber Köşkü’nden alınarak önce Samandıra’ya götürüleceği ardından Marmara açıklarında bir gemiyle kaçırılacağı’ şeklinde yapıldığını, ancak Cumhurbaşkanı’nın Marmaris’te olmasıyla, Marmaris’e gitmek üzere yola çıktığı, fakat kendilerine gelen bir telefonla Akıncı Üssü’ne yöneldiklerinin belirtti.

Şüphelilerin sorguları Edirne Emniyet Müdürlüğünde sürüyor.

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