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15 Temmuz Darbe Girişimi

Yunanistan'a kaçan 4 asker hakkındaki iade kararı 26 Ocak'a ertelendi

Üç değişik mahkemenin baktığı davaların ikisinde 5 askerin iade edilmemesi, birinde 3 askerin iade edilmesine dair karar verilmişti

23 Ocak 2017 15:26

Yunanistan Yüksek Mahkemesi, darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan 8 askerden 4'ünün Türkiye’ye iade edilip edilmeyeceklerine ilişkin kararını 26 Ocak'a erteledi.

Üç değişik mahkemenin baktığı davaların ikisinde 5 askerin iade edilmemesi, birinde 3 askerin iade edilmesine dair karar verilmişti.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra helikopterle Yunanistan'a kaçan askerlerden dördü daha, yüksek mahkemede bugün hâkim karşısına çıktılar.

Yunanistan Yüksek Mahkemesi, daha önce dört asker hakkındaki karar duruşmasını 23 Ocak tarihine ertelemişti. Bugün ise bir erteleme daha geldi ve karar 26 Ocak tarihine ertelendi. Mahkemenin vereceği hüküm, darbeci askerlerin iade süreçlerine yönelik nihai adım olacak.

Türkiye, geçen yıl yaz mevsiminden bu yana darbeci askerlerin iade edilmesini talep ediyor. Sekiz askerden üçü hakkında daha önce temyiz mahkemesi tarafından iade talebi kabul edilmiş, beş asker için ise red kararı çıkmıştı. Beş askerin de iadesini isteyen başsavcı, söz konusu hükmü yüksek mahkemeye taşımıştı.

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