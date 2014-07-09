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Yaşam

Yunanistan’a geçişler durdu

Yunanistan'da gümrük görevlilerin grevi nedeniyle bu ülkeye giriş yapmak isteyenler geri dönmek zorunda kalıyor

09 Temmuz 2014 14:27

Ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiren Yunanistan ’da gümrükçüler greve gitti. Gece saat 24.00 başlaması planlanan grev,sabah 06.00’ya çekildi. Sabah erken saatlerden itibaren başlayan grev nedeniyle bu ülkeye giriş ve çıkışlar durdu. Geçişlerin yapılamadığı sınır kapılarından birisi de Karaağaç’ta bulunan Pazarkule sınır kapısı.Türkiye ’de bulunan bazı Yunan vatandaşları ülkesine geçmek için Pazarkule gümrüğüne girdi. Türkiye tarafından işlemlerini tamamlayan Yunanlılar ülkesine geçti. Bir süre kendi gümrüklerinde kalan Yunan vatandaşları işlemlerin yapılmaması nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. 

Cihan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, ülkesinin sınırından geri dönen Hıristos Pehlivanidis, "Bizi almadılar. Grev var, çalışmıyorlar. Herkes için grev var. Kapıkule’den geçmeye çalışacağım." dedi. Gümrük kapılarından sorumlu Edirne Vali Yardımcısı Nedim Irmak, Yunanistan'daki grev nedeniyle TIR geçişlerinin tamamen durduğunu, küçük araç geçişinin yavaşlatıldığını kaydetti. 

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