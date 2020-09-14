Yunanistan: Türkiye, 'gerilimi azaltma veya yaptırım' ikilemiyle karşı karşıya

Sputnik'in haberine göre; Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, bugünkü basın brifinginde, Türkiye’nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile “geçersiz memorandum” imzaladığı kasım ayından bu yana ülkesinin “Ankara’nın provokatif söylem ve uygulamalarıyla” karşı karşıya olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Tüm bu dönem boyunca Yunanistan soğukkanlılık ve kararlılık, uyanıklık ve ulusunun gücüne olan güvenini sergiledi. Duruşumuzu istikrarlı ve net bir şekilde ifade ettik, bu duruşumuzu ‘provokasyonlar dursun görüşmeler başlasın’ cümlesiyle özetledik. Ortaklarımızı ve müttefiklerimizi seferber ettik, bunun sonucunda Ankara ‘gerilimi azaltma veya yaptırımlara maruz kalma’ ikilemiyle karşı karşıya kaldı. Uluslararası hukukun bizden yana olduğunu, müttefiklerimizin yanımızda olduğunu ve egemen haklarımızı korumak için gereken her şey yapacağımızı kanıtladık."

Türkiye’nin yeni NAVTEX ilan etmemesinin ve Oruç Reis gemisini geri çekmesinin olumlu bir gelişme olduğunu dile getiren Petsas, “Tutarlılığı ve sürekliliği kanıtlamaları gerekiyor ki, gerilim ve şantajdan uzakta yoklama temaslarını, Türkiye yüzünden Mart 2016’da bıraktığımız yerden yeniden başlatabilelim” ifadesini kullandı.