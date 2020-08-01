Yunanistan, Türkiye dahil 3 ülkeye ulaşım sınırlamasını uzattı

Yunanistan'da Koronavirüs vakaları arttı, Türkiye, Arnavutluk ve Makedonya ile ulaşım sınırlaması uzatıldı.

Yunanistan’da Koronavirüs vakalarındaki artışla birlikte ek tedbirler getirildi. Ülkede kamusal kapalı mekanlarda maske takmak zorunlu hale geldi. Türkiye’nin de içinde olduğu üç ülkeyle ulaşım sınırlaması da uzatıldı.

Yunanistan, Koronavirüs vakalarının sürekli artması üzerine bir dizi ek tedbir aldı. Alınan tedbirlerle ilgili açıklamalar yapan Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, komşu ülkeler Türkiye, Arnavutluk ve Makedonya ile hava ve deniz bağlantılarının askıya alınmasının 15 Ağustos’a kadar uzatıldığını duyurdu.

Bakan Yardımcısı ayrıca kiliseler dahil olmak üzere bütün kamusal kapalı mekanlarda, bugünden itibaren maske takmanın zorunlu olduğunu bildirdi. Açık alanlarda maske takmayı da ‘şiddetle önerdiklerini’ söyledi. Pazartesi günü, en fazla 100 kişinin katıldığı düğün ve vaftiz etkinliklerine izin verileceğini, dini festivallerle ilgi yasağın 31 Ağustos’a kadar uzatıldığını söyledi.

Yunanistan’da toplam vaka sayısı dün 4 bin 477’ye yükselmişti. Rapor edilen üç ölümle birlikte toplam ölüm sayısı ise 206 oldu. (ANKA)