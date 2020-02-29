Yunanistan sınırında sığınmacılara bir kez daha gazlı müdahale

İdlib'de Türk askerlerine düzenlenen saldırı sonrasında AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in, "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz" açıklamasıyla dün Edirne'de bir grup sığınmacı Yunanistan sınırına yürüdü. Pazarkule sınır kapısında bekleyişlerini sürdüren sığınmacılara Yunanistan tarafından bir kez daha gaz bombalarıyla müdahale edildi.

Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi atılan gaz bombalarından etkilendi.

GALERİ - Yunan askerinin sınır kapısında sığınmacılara gazlı müdahalesinden kareler

TIKLAYIN - Sığınmacılar Türkiye-Yunanistan arası tampon bölgede kaldı