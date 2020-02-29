T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yunanistan sınırında sığınmacılara bir kez daha gazlı müdahale

29 Şubat 2020 10:27

İdlib'de Türk askerlerine düzenlenen saldırı sonrasında AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in, "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz" açıklamasıyla dün Edirne'de bir grup sığınmacı Yunanistan sınırına yürüdü. Pazarkule sınır kapısında bekleyişlerini sürdüren sığınmacılara Yunanistan tarafından bir kez daha gaz bombalarıyla müdahale edildi.

Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi atılan gaz bombalarından etkilendi.

GALERİ - Yunan askerinin sınır kapısında sığınmacılara gazlı müdahalesinden kareler

TIKLAYIN - Sığınmacılar Türkiye-Yunanistan arası tampon bölgede kaldı

 

ETİKETLER

yunanistanpazarkule sınır kapısıidlibsığınmacıömer çelik
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24