Sığınmacılar Türkiye-Yunanistan arası tampon bölgede kaldı

Türkiye'nin, Suriye'nin İdlib saldırısı sonrası sınır kapılarını açık tutması üzerine Edirne sınırına gelen ve sınırı geçerek tampon bölgede kalan sığınmacıların bekleyişi sürüyor.
Ateş yakarak ısınmaya çalışan sığınmacıların yaşadıkları zorluklar işte böyle fotoğraflandı.
Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasında bulunan tampon bölgeye geçenlerin durumu belirsiz.
Yunanistan geçişlerle ilgili güvenlik önlemlerini artırdı.Bölgeye daha fazla polis sevk edildi.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis "Suriye'deki son trajik olaylarda sorumluluğumuz yok, sınır güvenliğimizi güçlendiriyoruz" demişti.