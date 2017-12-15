Yunanistan, sığınmacıların Türkiye’ye geri gönderilmesini hızlandıracak

Yunanistan hükümeti, ülkedeki sığınmacıların iltica taleplerinin değerlendirilmesini içeren yasada değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Gelecek hafta Parlamento’nun önüne gelmesi beklenen yasa değişikliğiyle, sığınmacıların AB ile imzalanan anlaşma kapsamında Türkiye’ye geri gönderilmelerinin hızlandırılması amaçlanıyor.

Çarşamba günü açıklanan verilere göre, Yunan yetkililer AB-Türkiye anlaşmasının imzalandığı Mart 2016’dan bu yana 33 bin 21 iltica talebini değerlendirdi.

Kathimerini’den Tania Georgiopoulou, iltica başvurusu reddedilenlerin çoğunun karara itiraz ettiğini ve itirazın değerlendirilmesi sürecinin aylar aldığına dikkat çekerek, binlerce başvurunun hala beklemede olmasının ve binlerce sığınmacının devlet kamplarında sıkışıp kalmasının en büyük sebeplerinden birinin bu olduğunu söyledi.

İltica başvurusu reddedilen sığınmacıların Türkiye’ye iadesi, geçen hafta Yunanistan’ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Aleksis Çipras arasında da ele alınmıştı. Kathimerini’nin haberine göre Erdoğan, sığınmacıları Yunanistan ana karasından geri alma fikrine onay verdi. Ancak hükümetin adalardaki kış koşullarına hazırlıklı olmayan ve kalabalık kamplardaki sığınmacıları ana karaya taşımasının, Türkiye’den geçişleri hızlandırabileceğinden korkuluyor.