Almanya, Türkiye'den giden sığınmacı sayısını açıkladı

Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, Almanya'da 2016 yılı sonunda 1 milyon 600 bin sığınmacı bulunduğu açıklandı. Sayının 2014 yılına kıyasla 851 bin fazla olduğu belirtildi.

Açıklanan sayılar, iltica başvurusunda bulunan ama henüz başvurusu sonuçlanmayan, Cenevre Sözleşmesi uyarınca mülteci olarak kabul edilen, geçici koruma sağlanan ve iltica başvuruları reddedilen ama henüz ülkeyi terk etmemiş sığınmacıları kapsıyor.

Türkiye yedinci sırada

Yabancılar Kayıt Merkezi'nin verileri temelinde hazırlanan istatistiklere göre, 31 Aralık 2016 itibarıyla yaklaşık 49 bin 250 Türk'ün sığınmacı olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, bu başvurulardan yüzde 15'i henüz sonuçlanmadı. Yüzde 77'si kabul edildi, yüzde 8'i ise reddedildi.

Almanya'ya insani nedenlerle sığınma başvurusunda bulunanların geldikleri ülkelere bakıldığında, Türkiye vatandaşları yedinci sırada bulunuyor.

Suriyeliler ilk sırada

Almanya'ya insani nedenlerle sığınma başvurusunda bulunanlar arasında Suriyeliler birinci sırada yer alıyor. 2016 yılı sonundaki rakamlara göre, Almanya'da 455 bin Suriyeli sığınmacı bulunuyor. Bunu 191 bin sığınmacı ile Afganistan'dan gelenler izliyor. Üçüncü sırayı ise 156 bin başvuru ile Irak'tan gelenler oluşturuyor.

Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, sığınmacıların yüzde 64'ünü erkekler oluştuyor. İstatistiklerde, sığınmacıların yaş ortalamasının ise 29,4 olduğu belirtildi.

872 bin başvuru kabul edildi

Federal İstatistik Dairesi'nden yapılan açıklamada, Almanya'ya sığınmak isteyenlerin yaklaşık 573 binin başvuruları hakkında henüz karar verilmediği, bu nedenle durumlarının belirsizliği koruduğu kaydedildi. Başvuruda bulunanların 872 bininin başvurularının kabul edildiği ve mülteci statüsü aldıkları belirtildi. 158 bin kişinin ise başvurularının reddedildiği, dolayısıyla Almanya'yı terk etmeleri gerektiğine dikkat çekildi. Ancak bunların yüzde 75'inin verilen geçici izin ile Almanya'da kalabildiği belirtildi.

Sınır dışı edilecek 30 bin kişi kayıp haberine yalanlama

Öte yandan, Alman İçişleri Bakanlığı Bild gazetesinin başvurusu reddedilen 30 bin sığınmacının nerede olduğunu bilinmediği yönündeki haberini yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, gazetenin haberindeki sayının "yanlış hesaplandığı” belirtildi. Açıklamada, Yabancılar Kayıt Merkezi'nde sınır dışı edilmesi gerekenlerin sadece yarısının iltica başvurusu reddedilenler olduğu bildirildi. Bu istatistiklere, oturma izni veya vizesinin süresi dolmuş yabancıların dahil edildiği aktarıldı.

Bild gazetesinin haberinde, 2016 yılı sonunda sınır dışı edilecek yabancı sayısının 54 bin olarak kaydedildiği, ancak bunlardan yaklaşık 23 bin 600'ünün ilgili yasalar uyarınca yardım aldığına dikkat çekilmişti. Haberde, sığınma başvurusu reddedilen yaklaşık 30 bin kişinin ise nerede olduğunun yetkililer tarafından bilinmediği öne sürülmüştü.