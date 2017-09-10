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Dünya

Danimarka sığınmacılara kapılarını kapattı

"Nefes alabilmemiz için bir ara gerekli"

10 Eylül 2017 13:26

Geçen yıl Birleşmiş Milletler (BM) kotası nedeniyle alması gereken 491 sığınmacıyı reddeden Danimarka, bu yıl da sığınmacı kabul etmeyecek.

Danimarka Göç ve Uyum Bakanı İnger Stöjberg, Berlingske gazetesine yaptığı açıklamada, BM kotasından sığınmacı alımını geçen yılki gibi bu yıl da askıya aldıklarını belirtti.

Stöjberg, "Son yıllarda Danimarka'ya çok fazla sığınmacı geldi. Sığınmacıların ülkeye uyumunu sağlamak çok büyük bir görev. Bu nedenle nefes alabilmemiz için bir ara gerekli" dedi.

Yürürlükteki yasayı da değiştirmek istediklerini belirten Stöjberg, kanunun değişmesi halinde BM kotasından sığınmacı kabul edip etmeme ve sığınmacıların sayısıyla ilgili kararın Göç ve Uyum Bakanı tarafından verileceğini anlattı.

Danimarka İstatistik Kurumuna göre, 2016 yılında 6 bin 266 kişi sığınma talebinde bulunurken bu yılın ilk 7 ayında da bin 918 kişi aynı taleple başvurdu.

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