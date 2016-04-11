Yunanistan-Makedonya sınırında gerginlik; 260 mülteci yaralandı

Yunanistan'ın, Makedonya sınırındaki İdomeni kasabasında tel örgüleri yıkmaya çalışan bir grup mülteci ile polis arasında arbede yaşandı. Sınır Tanımayan Doktorlar, en az 260 sığınmacının yaralandığını duyurdu.

Sputnik’in haberine göre, Yunanistan-Makedonya sınırından günlerdir geçmeyi bekleyen sığınmacılar arasından yaklaşık 500 kişi, Makedonya ordusu tarafından sınıra yerleştirilen tel örgüleri yıkmaya çalıştı.

Makedon polisi, güvenlik güçlerine taş ve başka cisimler atıldığını, dikenli tellerin birkaç noktada delinmesi üzerine kalabalığa göz yaşartıcı gaz ve şok bombası ile müdahale edildiğini duyurdu.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) en az 260 sığınmacının yaralandığını açıkladı. MSF temsilcisi Achilleas Tzemos, 200 kişiyi soluma güçlüğü, 30 kişiyi plastik mermi yaralanması, 30 kişiyi de diğer rahatsızlıklardan dolayı tedavi altına aldıklarını söyledi.

Makedon polisi, olaylar sırasında hiçbir sığınmacının Makedonya'ya geçemediğini belirtirken; Yunanistan, kalabalığa karşı göz yaşartıcı gaz kullanılmasını kınadı.

Yunanistan: Tehlikeli ve kınanması gereken bir eylem

Yunan hükümetinin sığınmacı krizinden sorumlu komisyon sözcüsü Yorgo Kiriçis, Makedon yetkilileri, sığınmacı ve göçmenlere karşı şiddet kullanmanın tehlikeli sonuçlarına karşı uyararak, "Makedon güçlerinin savunmasız bir kitleye karşı göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombası kullanması tehlikeli ve kınanması gereken bir eylemdir" dedi.

Sığınmacıların dedikodulara ve yanlış bilgilere inanmaması gerektiğini vurgulayan Kiriçis, sığınmacılara Yunan yetkililerle işbirliği halinde barınma merkezlerine taşınmaları çağrısını yineledi.

Yaklaşık 12 bin sığınmacının bulunduğu İdomeni'deki kampta bir aydır sınırın açılmasını bekleyen sığınmacılar ağır koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor.