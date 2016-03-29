Makedonya'dan sınırı kapatma kararı



Makedonya parlamentosu sınırlarının en az yıl sonuna kadar kapalı kalmasını öngören bir karar aldı. Bu kararla, 2015 Ağustos ayında ilan edilen olağanüstü halin süresinin uzatılması da kararlaştırılmış oldu. Olağanüstü hal, ülkede askeri birliklerin sınırlarda görevlendirilmesini meşru kılıyor.

Makedonya sınırları geçen aydan bu yana sığınmacıların geçişine kapalı. Sığınmacılar, Balkan rotası adı verilen yolda Kuzey Avrupa'ya ilerleyebilmek için Makedonya'dan geçiş yapıyordu.

Atina'daki kriz merkezinin tahminlerine göre halen Yunanistan'da 50 binden fazla sığınmacı yaşıyor. Bunların 12 bine yakını Makedonya sınırındaki İdomeni kampında bulunuyor.

İdomeni'de kötü şartlar altında barınan sığınmacıları Yunanistan içinde başka bir kampa nakletme çabaları şimdiye kadar sonuç vermedi. Sınırın açılabileceği söylentisi sığınmacıları İdomeni'de tutuyor.