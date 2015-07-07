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Ekonomi

Yunanistan lideri Çipras, bugün yeni plan sunacak

Çipras'ın Avrupları liderlerden Yunanistan'ın borcunun yüzde 30'unun silinmesini istemesi bekleniyor

07 Temmuz 2015 11:26

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, bugün Euro grubu liderleri zirvesinde, ülkesinin borç krizini aşabilmesine yönelik yeni öneriler sunacak. Tsipras'ın sunacağı planın Yunanistan'ın borçlarının yüzde 30'unun silinmesi talebini içerdiği belirtiliyor.

Euro Grubu maliye bakanları, kurtarma paketinin koşullarını Pazar günü yapılan referandumda reddeden Yunanistan'dan yeni öneriler beklediklerini açıklamıştı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da Yunanistan’ın “ciddi” önerilerle gelmesini istedi.

 

Bankalar bugün ve yarın kapalı

 

Bu arada Yunan bankaları bugün ve Çarşamba günü de kapalı kalacak.

Bankaların bugün açılması planlanıyordu. Fakat Bankacılar Birliği Başkanı Louka Katseli Pazartesi yapılan görüşmelerin ardından sürenin uzatıldığını açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Avrupa Merkez Bankası (ABM) nakit sıkıntısı çeken ve iflasın eşiğinde olan Yunan bankalarına acil nakit desteği sağlamaya devam edeceğini duyurdu.

Bununla birlikte BBC ekonomi editörü Robert Peston bankalara, Yunanistan Merkez Bankası üzerinden kullandıkları 89 milyar Euro’luk acil likidite desteği için daha fazla teminat göstermeleri gerektiğinin bildirildiğini söylüyor.

Peston’a göre, bu bankaların sahip olduğu yedek nakdin azalması anlamına geliyor ve dört büyük Yunan bankasından birinin neredeyse hiç nakdi kalmadığı anlaşılıyor.

Yunanistan Ekonomi Bakanı Yorgos Stathakis BBC’ye demecinde müzakerelerin başlayabilmesi için Avrupa Merkez Bankası’nın Yunan bankalarını bir hafta-10 gün daha ayakta tutması gerektiğini söyledi.

Euro bölgesi bugün maliye bakanları liderler zirvesinin ardından bir araya gelecek.

Tsipras IMF tarafından yeni yayımlanan bir raporda, Yunanistan’ın 300 milyar Euro’dan fazla olan borcunun yeniden yapılandırılması gerektiğinin teyit edildiğini söyledi.

Fakat Almanya Ekonomi Bakanı ve Maliye Bakanı Sigmar Gabriel, koşulsuz borç silmenin ortak para birimine ağır darbe indireceği uyarısında bulundu, Yunan hükümetinin – gerçekten yeniden müzakerelere oturmak istiyorsa – diğer 18 üye ülkenin koşulsuz borç indirimine gidemeyeceğini kabul etmesini umuyorum” dedi.

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