T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Rusya Yunanistan'a yardım sözü verdi

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Rusya Devlet Başkanı Putin'den yardım sözü aldı

06 Temmuz 2015 19:18

Yunanistan'da dün yapılan referandumdan uluslararası alacaklıların yardımlar karşılığında telep ettiği reform programına "hayır" sonucunun çıkmasının ardından, Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras diplomasi trafiğini hızlandırdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüşen Tsipras, Rus liderden destek sözü aldı. Putin'in görüşmede Yunanistan'a sorunlarının aşılmasında yardım sözü verdiği bildirildi. Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada görüşmenin ayrıntıları konusunda bilgi verilmedi. Tsipras'ın Putin'i referandumun sonucu hakkında bilgilendirdiği, tarafların ülkeleri arasındaki işbirliğinin dair gelişmeler konusunda istişarelerde bulunduğu kaydedildi. Putin ile telefonla görüşme talebinin ise Tsipras'tan geldiği bildirildi. İki ülke kısa bir süre önce 'Türk Akımı' doğalgaz hattı projesinin Yunanistan ayağının inşa edilmesi konusunda işbirliği mesajları vermişti.

 

Merkel'le görüşme

 

Yunanistan Başbakanı Tsipras, Almanya Başbakanı Merkel ile de sabah saatlerinde telefon görüşmesi yaptı. Atina'dan verilen bilgilere göre, iki lider Tsipras'ın yeni önerilerini Merkel'in önayak olduğu salı günü düzenlenmesi planlanan Euro Grubu zirvesinde ortaklarına sunması üzerinde mutabık kaldı. Federal Hükümet ise henüz görüşme yapıldığını doğrulamadı. Tsipras'ın referandum akşamı Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile de bir telefon görüşmasi yaptığı bildirildi.

Hollande ve Merkel, Euro Bölgesi devlet ve hükümet başkanlarına Yunanistan konusunu ele almak üzere salı günü olağanüstü bir zirve yapılması önerisinde bulunmuştu.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras Almanya Başbakanı MerkelRusya Devlet Başkanı PutinYunanistanYunanistan Başbakanı Aleksis TsiprasDevlet Başkanı Vladimir PutinTsipras RusPutinTsiprasAkımıBaşbakanı Tsipras Almanya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24