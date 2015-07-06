Rusya Yunanistan'a yardım sözü verdi

Yunanistan'da dün yapılan referandumdan uluslararası alacaklıların yardımlar karşılığında telep ettiği reform programına "hayır" sonucunun çıkmasının ardından, Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras diplomasi trafiğini hızlandırdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüşen Tsipras, Rus liderden destek sözü aldı. Putin'in görüşmede Yunanistan'a sorunlarının aşılmasında yardım sözü verdiği bildirildi. Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada görüşmenin ayrıntıları konusunda bilgi verilmedi. Tsipras'ın Putin'i referandumun sonucu hakkında bilgilendirdiği, tarafların ülkeleri arasındaki işbirliğinin dair gelişmeler konusunda istişarelerde bulunduğu kaydedildi. Putin ile telefonla görüşme talebinin ise Tsipras'tan geldiği bildirildi. İki ülke kısa bir süre önce 'Türk Akımı' doğalgaz hattı projesinin Yunanistan ayağının inşa edilmesi konusunda işbirliği mesajları vermişti.

Merkel'le görüşme

Yunanistan Başbakanı Tsipras, Almanya Başbakanı Merkel ile de sabah saatlerinde telefon görüşmesi yaptı. Atina'dan verilen bilgilere göre, iki lider Tsipras'ın yeni önerilerini Merkel'in önayak olduğu salı günü düzenlenmesi planlanan Euro Grubu zirvesinde ortaklarına sunması üzerinde mutabık kaldı. Federal Hükümet ise henüz görüşme yapıldığını doğrulamadı. Tsipras'ın referandum akşamı Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile de bir telefon görüşmasi yaptığı bildirildi.

Hollande ve Merkel, Euro Bölgesi devlet ve hükümet başkanlarına Yunanistan konusunu ele almak üzere salı günü olağanüstü bir zirve yapılması önerisinde bulunmuştu.