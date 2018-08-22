Yunanistan Komünist Partisi'nden Çipras'a: Sözde 'yeni dönem' halkın haklarının küllerinden yükseliyor

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Yunanistan Komünist Partisi (KKE), Başbakan Aleksis Çipras’ın ülkenin 8 yıldır süren ekonomik kurtarma programında sona ulaşmasını duyururken yaptığı konuşmada ‘yeni bir dönemi müjdelemesini’ eleştirdi. KKE’den yapılan açıklamada, “Başbakan, sözde yeni günün halkın haklarının küllerinden yükseldiğini saklamaya çalışıyor” dendi.

Başbakan Çipras, salı günü İyon Denizi’ndeki Ithaca adasında yaptığı konuşmada, geçirilen süreci Odysseus Efsanesi’ne benzetmişti. Yeni bir dönemin başladığını belirten Çipras, Yunanistan'ın 8 yıllık "vesayet döneminden" sonra bundan böyle "veli gözetimi" olmaksızın normal bir Avrupa ülkesi olarak kendi ekonomi programını kendisinin hazırlayacağını ifade etmiş ve şunları söylemişti:

“Kurtarma paketleri, kemer sıkma önlemleri, ekonomik durgunluk ve yıkım nihayet sona erdi. Ülkemiz kendi geleceğini ve kaderini tayin etme hakkını yeniden kazandı.”

“Yunan halkı, Çipras’ın ortaya koyduğu oyunculuğa rağmen durumun farkındadır”

Yunanistan Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin basın ofisi tarafından yayınlanan açıklamada ise yeni dönemin eskisinin devamı olacağı, Avrupa Birliği tarafından dayatılan yasaların süreceği savunuldu ve “Yunan halkı, SYRIZA-ANEL hükümetinin şaklabanlıklarına ve Çipras’ın ortaya koyduğu oyunculuğa rağmen bu durumun farkındadır” dendi.

Syriza-ANEL hükümetinin ‘halk ve işçi düşmanı politikalarını’ da eleştiren KKE, AB dayatmalarının sonlanmasını, kemer sıkma politikalarının tamamen bitmesini, kayıpların giderilmesini ve halkın ihtiyaçlarının karşılanmasını talep etti.