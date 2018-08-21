T24 LogoT24 Logo
Dünya

Guardian'dan Yunanistan karikatürü

"İyi haberler köşesi: Yunanistan kemer sıkma döneminden çıktı"

21 Ağustos 2018 17:12

T24

İngiliz The Guardian gazetesi, Yunanistan’ın 8 yıldır süren ekonomik kurtarma programında sona ulaşmasını espirili bir karikatürle okuyucularına servis etti.

Guardian’ın bugünkü (21 Ağustos) nüshasında yer alan Martin Rowson imzalı karikatürde, “İyi haberler köşesi: Yunanistan kemer sıkma döneminden çıktı” ifadelerine yer verildi ve sirtaki yapan bir iskelet resmedildi.

Ne olmuştu?

Yunanistan, borç krizi sonrası Euro Bölgesi'nden aldığı 3 yıllık kurtarma programını 20 Ağustos Pazartesi günü başarıyla tamamladı. Programın tamamlanmasıyla, Yunanistan'ın 8 yıl sonra ilk kez, uluslararası finans piyasalarına yeniden borçlanabilmesinin de önü açılmış oldu.

Yunanistan hükümeti, kurtarma paketi karşılığında bir dizi kemer sıkma politikalarını yürürlüğe sokmuştu. Ülke ekonomisi son yıllarda büyüme kaydetse de, kriz öncesine kıyasla yüzde 25 küçüldü.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) da desteğiyle, 2010 yılında Yunanistan'a 260 milyar Euro'dan fazla kredi verilmişti. Bu rakam, küresel finans tarihinin en büyük kurtarma paketiydi.

Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) ile 2015'te imzalanan anlaşma kapsamında, ekonominin düze çıkması ve bankaların sermaye yapılarının yeniden düzenlenmesine yönelik reformlar için Yunan hükümetine 3 yıllığına 61.9 milyar euro verilmişti.

ETİKETLER

yunanistankurtarma paketiguardiankarikatür

İlgili Haberler

Yunanistan'da 8 yıldır devam eden kurtarma programı sona erdi

Centeno: Yunanistan 2010'dan bu yana ilk kez kendi ayakları üzerinde duruyor

Yunanistan 8 yıl sonra kendi ayakları üzerinde duracak; eski Maliye Bakanı Varoufakis: Kriz devam ediyor

Varoufakis, ülkenin aynı kara delikte bulunduğunu ve sürekli batmakta olduğunu kaydetti

Yunanistan 2060'a kadar IMF ve AB'ye geri ödeme yapacak

Yunanistan'ın borçları GSYH'sinin yüzde 180'ine ulaşmış durumda

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24