Guardian'dan Yunanistan karikatürü

T24

İngiliz The Guardian gazetesi, Yunanistan’ın 8 yıldır süren ekonomik kurtarma programında sona ulaşmasını espirili bir karikatürle okuyucularına servis etti.

Guardian’ın bugünkü (21 Ağustos) nüshasında yer alan Martin Rowson imzalı karikatürde, “İyi haberler köşesi: Yunanistan kemer sıkma döneminden çıktı” ifadelerine yer verildi ve sirtaki yapan bir iskelet resmedildi.

Ne olmuştu?

Yunanistan, borç krizi sonrası Euro Bölgesi'nden aldığı 3 yıllık kurtarma programını 20 Ağustos Pazartesi günü başarıyla tamamladı. Programın tamamlanmasıyla, Yunanistan'ın 8 yıl sonra ilk kez, uluslararası finans piyasalarına yeniden borçlanabilmesinin de önü açılmış oldu.

Yunanistan hükümeti, kurtarma paketi karşılığında bir dizi kemer sıkma politikalarını yürürlüğe sokmuştu. Ülke ekonomisi son yıllarda büyüme kaydetse de, kriz öncesine kıyasla yüzde 25 küçüldü.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) da desteğiyle, 2010 yılında Yunanistan'a 260 milyar Euro'dan fazla kredi verilmişti. Bu rakam, küresel finans tarihinin en büyük kurtarma paketiydi.

Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) ile 2015'te imzalanan anlaşma kapsamında, ekonominin düze çıkması ve bankaların sermaye yapılarının yeniden düzenlenmesine yönelik reformlar için Yunan hükümetine 3 yıllığına 61.9 milyar euro verilmişti.