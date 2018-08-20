Yunanistan'da 8 yıldır devam eden kurtarma programı sona erdi

Mali krizdeki Yunanistan'a sekiz yıldır Euro Bölgesi'ndeki ortakları tarafından uygulanan kurtarma programı sona erdi. Euro Bölgesi maliye bakanlarından oluşan Eurogroup başkanı Mario Centeno konuya ilişkin olarak, "Bugün ekonomik kurtarma programını güvenli bir şekilde sonlandırabiliriz. Yunanistan 2010'dan bu yana ilk kez kendi ayakları üzerinde duruyor" dedi.

Euronews'te yer alan habere göre, Centeno ayrıca programın Yunan halkının olağanüstü çabası, Yunan hükümetinin işbirliği ve birlik üyesi ülkelerin desteğiyle sonlandığını kaydetti.

Öte yandan Uluslararası Para Fonu IMF Yunanistan ekonomisinin hala kırılgan olduğu görüşünde. Yunanistan'ın mali istikrarı sağlaması konusunda fazla iyimser olmayan IMF buna gerekçe olarak iç ve dış riskler ile ekonomik büyüme ve bütçe hedefleri arasındaki hassas dengeyi gösteriyor.

Ağustos 2015'te Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) ile imzalanan program kapsamında Avrupa Birliği Yunanistan'a 61,9 milyar Euro verdi. ESM, Atina'ya 24,1 milyar euroluk bir bütçe daha ayırmıştı fakat kurum Yunanistan'ın bu fona ihtiyaç durmadığına karar verdi.