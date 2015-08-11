Yunanistan ile kreditörler arasında kurtarma paketi imzalandı

Yunanistan ile kreditörler arasında, Yunanistan’ı mali sıkıntıdan kurtaracak ve Euro bölgesinde tutacak 3. kurtarma paketi anlaşması imzalandı.

Reuters’in haberine göre; Yunanistan Maliye Bakanlığı, Yunanistan ve kreditörler arasında kurtarma paketi anlaşmasının imzalandığını söyledi. Yunanistan maliye bakanlığından bir yetkili "Bir anlaşmaya ulaşıldı. Bazı ufak detaylar şimdi konuşuluyor" dedi.

Yunanistan'ın Avrupa Merkez Bankası'na (ECB) 20 Ağustos'ta bir ödemesi bulunuyor.

Yunanistan, Haziran ve Temmuz aylarında IMF'ye olan borçlarını ödemeyeceğini açıklamıştı.

Bu gelişmelerin sonrasında Yunan yetkililer ve Avrupalı liderler sıkı bir pazarlık sürecine girdi.

En nihayetinde, Yunanistan ülkede vergileri artıran ve emeklililere önemli kesintiler getiren çok sert bir kurtarma paketine "evet" demişti.

Pazarlıklar sürerken, ülkede bankalar ve borsa kapatılmış, ATM'lere günde 60 Euro sınırı getirilmişti.