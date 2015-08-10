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Ekonomi
Deutsche Welle

‘Yunanistan krizi Almanlara yarıyor‘

Alman araştırmacılar, Yunanistan tek kuruşluk borç ödemesi yapmasa bile Almanya'nın krizden karlı çıkacağını ortaya koydu.

10 Ağustos 2015 22:31


Almanya'nın Halle kentindeki Ekonomi Araştırmaları Entitüsü'nün (IWH) araştırmasına göre Almanlar Yunanistan krizinde hiç bir şekilde zarara uğramayacak. Araştırma, Yunanistan‘ın borçlarını ödeyememesi durumunda bile Almanya‘nın borç krizinden karlı çıkacağını ortaya koyuyor.

IWH'nin araştırmasında, kriz nedeniyle faiz yükünün azalması sonucu Alman maliyesinin 2010 yılından bu yana 100 milyar euroyu aşkın tasarruf ettiğine dikkat çekiliyor. Yunanistan'ın örneğin Avrupa İstikrar Mekanizması üzerinden Almanya'ya doğrudan ve dolaylı borçlarının toplamının ise 90 milyar euro ile bu miktarın çok altında kaldığı belirtiliyor.

Araştırma sonuçlarını açıklayan IWH, "Yunanistan tek kuruş borç ödemesi yapmasa bile Almanya'nın ettiği tasarruf, krizin maliyetinden fazla olacaktır. Almanya her halükarda krizden karlı çıkmıştır“ ifadesine yer verdi.

Alman tahvilleri ve faiz avantajı

Enstitü araştırmacıları durumu şöyle açıklıyor: Krizle birlikte dünyanın dört bir yanından yatırımcılar güvenilirliği yüksek yatırım araçları arayışına girdi. Alman devlet tahvilleri güvenli yatırım araçları listesinde başı çekiyordu. Ayrıca Avrupa Merkez Bankası piyasaya milyarlarca euro pompalıyordu. Yüksek talep, tahvillerin getirisini azalttı. Bunun sonucunda Almanya vadesi dolan devlet tahvillerini, düşük faizli tahvillerle ikame edebildi.

Peki kriz olmasaydı Almanya'nın faiz yükü ne olurdu? Araştırmacılar bu sorunun yanıtını bulabilmek için karşılaştırmalı iki yöntem kullandı. İlk olarak Almanya için kriz öncesindeki alışılmış faiz oranları baz alındı. İkinci olaraksa ekonomik kalkınma temelinde muhtemel faiz oranları hesaplandı. Burada da krizin olmadığından yola çıkıldı. Ama iki hesap yöntemi de yaklaşık aynı sonucu verdi.

Kriz durumlarında yatırımcıların güvenilir limanlar araması piyasalarda sık rastlanan bir olgu. IWH araştırmacıları Yunanistan vakasında borç durumuyla ilgili olumlu ve olumsuz haberlerin Alman tahvillerinin karı üzerindeki etkisini de inceledi ve arada doğrudan bir bağlantı bulunduğunu saptadı. Yunanistan için kötü haberin, Almanya için iyi haber anlamına geldiği ortaya çıktı. Almanya'nın faiz avantajının gelecekte de sürmesi bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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