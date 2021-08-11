Yunanistan Göç Bakanı: AB bir başka göç krizine hazır değil; Türkiye'ye daha fazla destek verilmeli

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi, Avrupa Birliği’nin (AB) Afganistan’dan bir göç dalgasıyla başa çıkacak durumda olmadığını belirterek “Türkiye’ye daha fazla destek sağlanması gerektiğini” söyledi.

Reuters’ta yer alan habere göre, Afganistan’da Taliban’ın ilerleyişiyle yoğunlaşan sığınmacı akını hakkında konuşan Yunanistan Göç Bakanı Mitarachi, AB’nin "2015’tekine benzer bir göç krizine hazır olmadığını" söyledi.

Geçen hafta beş AB ülkesi bakanıyla birlikte imzalanan sığınma başvurusu reddedilenlerin sınır dışı edilmesine ilişkin uygulamanın sürmesi gerektiğini belirten Mitararchi, geri döndürmenin sonlanmasının “yanlış mesaj vereceğini” söyledi. Mitarachi “Bu daha fazla insanın ayrılarak Avrupa Birliği’ne gelmesine neden olur” dedi.

Öte yandan Almanya ve Hollanda söz konusu sınır dışı uygulamasını “bir süre” için durdurduklarını açıklamıştı.

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“Türkiye’ye daha çok destek verilmeli”

Mitarachi, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye sığınmacı akınını hafifletme konusunda daha fazla destek olması gerektiğini söyledi. Mitarachi “AB buna hazır değil ve bir başka büyük göç kriziyle başa çıkacak kapasitesi yok” dedi.

Taliban, Afganistan'da bir haftadan kısa süre içinde 9 vilayet başkentini ele geçirdi.