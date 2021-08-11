Almanya, sığınma başvurusunda bulunanları Afganistan'a sınır dışı etmeyi durduracağını açıkladı

T24 Dış Haberler
Almanya, Afganistan'da "kötüleşen durum nedeniyle" ülkede sığınma başvurusunda bulunan Afganları sınır dışı etmeyeceklerini belirtti.
Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü Steve Alter, "İçişleri Bakanı, mevcut güvenlik durumu nedeniyle insanların Afganistan'a sınır dışı edilmesinin durdurulmasına karar verdi" dedi.
Bakanlık, bu sabah gazetecilere Taliban'ın ilerleyişine rağmen sınır dışıların süreceğini söylemişti.
Taliban, Afganistan'da bir haftadan kısa süre içinde 9 vilayet başkentini ele geçirdi.