Yunanistan domuz gribi için takviye ilaç alıyor

Yunan basın-yayın organları, Sağlık Bakanı Dimitris Avramopulos'un konuya ilişkin açıklamalarına dayanarak, daha önce de kuş gribi salgını sırasında kullanıldığı belirtilen ve ülke nüfusunun yüzde 12'sinin gereksinimini karşılayacak miktarda olan ilaç stokunun artırılmasına karar verildiğini duyurdular.Amacın ülke nüfusunun yüzde 20'sinin ihtiyacını karşılayacak miktarda ilaç depolamak olduğu kaydedilen haberlerde, bu alım için 5 milyon Avro ayrıldığı belirtildi.Sağlık Bakanlığının halka, piyasaya sahte ilaç sürülmesi olasılığı nedeniyle internet üzerinden ilaç alışverişi yapmaması çağrısında bulunduğu ve ülkedeki sağlık kuruluşlarının salgın olasılığına karşı alarm durumunda olduğu kaydedildi.Öte yandan, ülkenin uluslararası seferlere açık 19 havaalanına 600 bin Euro maliyetle termal dedektörler yerleştirileceği açıklandı.Haberlerde, hastalığın etkisini göstermeye başladığı tarihten itibaren Meksika'dan Yunanistan'a gelen yolcuların sayısının çok az olduğu, ABD'den gelen yolculara ise özellikle dikkat edildiği belirtildi.