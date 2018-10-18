Yunanistan Dışişleri Bakanı neden istifa etti?

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Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın ofisinden çarşamba günü yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas’ın istifasının kabul edildiği belirtildi. Çipras, açıklamada 3.5 yıl boyunca hükümete ve ülkeye verdiği hizmetler nedeniyle Kocyas’a teşekkür etti.

Peki, 2015’te bu göreve getirilmesinden bu yana 2 dönemdir dışişleri bakanlığı yapan Kocyas neden istifa etti?

Kocyas’ın istifası, ‘oldukça gergin’ geçen kabine toplantısından bir gün sonra geldi. Toplantıda, Kocyas ile hükümetin küçük ortağı, Savunma Bakanı Panos Kammenos arasında Makedonya ile imzalanan Prespa Anlaşması konusunda gerginlik yaşanmıştı.

TIKLAYIN - Yunanistan Dışişleri Bakanı istifa etti

Haziran ayında, Prespa Gölü’nde imzalanan anlaşmayı eleştirdiği belirtilen Kammenos’un aynı zamanda kaynakların kötü yönetimi konusunda da Kocyas’ın üzerine gittiği ve bakanı Macar asıllı Amerikalı milyarder işadamı George Soros’un adamı olmakla suçladığı kaydedilmişti.

Kathimerini gazetesine konuşan kaynaklar, Kocyas’ın anlaşmaya karşı çıkan Kammenos karşısında Başbakan Çipras’ın kendisine destek çıkmada başarısız olması karşısında üzüntü duyduğunu aktardı. Aynı kaynaklar, Kocyas’ın suçlamalar karşısında ‘derin bir kırgınlık’ yaşadığını da kaydetti.

Kocyas’ın gün içinde sunduğu istifası, akşam saatlerinde Çipras tarafından kabul edildi. İstifayı ‘içinden gelmeyerek’ kabul ettiğini belirten Çipras, Prespa Anlaşması'na da değinerek, "Dışişleri Bakanlığını üstlenme kararı aldım. Bu, ülkenin uluslararası rolünü güçlendiren tarihi Prespa Anlaşması'nı başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için elimden gelen ne varsa yapacağım konusunda kararlılığımı göstermektedir" dedi.

Çipras, Kammenos’un geçen hafta Washington ziyaretinde yaptığı ve hükümetin SYRIZA kanadının tepkisini çeken ‘alternatif Makedonya planı’yla ilgili de "Bundan böyle hükümet içinde ve milli konularda iki dil kullanılmasına asla tahammül etmeyeceğim" diye konuştu.

Kocyas ise istifa sonrası Twitter’da paylaştığı mesajda, Çipras ve diğer bakanların ‘gidecekleri yolu seçtiklerini’ belirterek Yunan şair Dinos Christianopoulos’tan bir alıntı yaptı:

“Beni gömmek için ellerinden geleni yaptılar, ama benim bir tohum olduğumu unuttular.”

Hükümette savunma bakanlığı görevini yürüten Kammenos, Makedonya ile yapılan 'isim anlaşması'na başından beri karşı çıkıyordu. Kammenos, anlaşma onaylanmak üzere parlamentoya sunulursa, koalisyondan çekilme tehdidinde bulunuyordu. Kammenos'un olası bir oylamada anlaşmaya ret oyu vereceklerini açıklaması da bu durumda parlamentoda çoğunluğu kaybedecek olan Çsipras'ı baskı altında bırakmıştı