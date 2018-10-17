Yunanistan Dışişleri Bakanı istifa etti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Savunma Bakanı Panos Kammenos ile Prespes anlaşmas konusunda yaşadığı gerginlikten dolayı istifa ettiğini açıkladı. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'ın istifasının ardından bakanlık görevini kendisinin üstleneceğini bildirdi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Başbakan Aleksis Çipras'ın Kocias'ın istifasını kabul ederek, 3,5 yıllık görevi için kendisine teşekkür ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Makedonya ile yapılan isim konusundaki Prespa anlaşmasına ilişkin tüm çabaların bundan sonra Başbakan tarafından üstlenileceği kaydedildi.

Yunan basınına yansıyan haberlerde, dün yapılan kabine toplantısında Savunma Bakanı Panos Kammenos ile Kocias arasında Makedonya anlaşmasına ilişkin sert tartışma yaşandığı ifade edildi.

Çipras Dışişleri Bakanlığı görevini de yürütecek

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'ın istifasının ardından bakanlık görevini kendisinin üstleneceğini bildirdi.

Çipras, istifayı kabul etmesinin ardından Başbakanlık binası önünde gazetecilere açıklamada bulundu.

Kocias'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Çipras, "İstifayı büyük bir kalp sancısıyla kabul ettim." dedi.

Çipras, Makedonya ile isim sorununa ilişkin gerçekleştirilen Prespa Anlaşması'na değinerek, "Dışişleri Bakanlığını üstlenme kararı aldım. Bu, ülkenin uluslararası rolünü güçlendiren tarihi Prespa Anlaşması'nı başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için elimden gelen ne varsa yapacağım konusunda kararlılığımı göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Makedonya'da anlaşmanın kabulüne ilişkin devam eden meclis görüşmelerine "cesaret ve kararlılıkla" devam edilmesi gerektiği mesajını veren Çipras, "Başka bir fırsat olmayacak." diye konuştu.

Bakanlığı devralarak hükümetin anlaşma konusunda farklı mesajlar vermesinin önüne geçmeyi hedeflediğine işaret eden Çipras, "Yunanistan ve hükümetim uluslararası yükümlülüklerinin gereğini yerine getirecek." dedi.

Kocias'tan mesaj

İstifa eden Kocias ise sosyal medya hesabından mesaj yayımlayarak, hükümetle yol ayrımına gelmek zorunda kaldığını ifade etti.

Kocias mesajında, "Başbakan ve bir dizi bakan dünkü bakanlar toplantısında tercihlerini yaptı. Sonra da ben tercihimi yaptım." dedi.

Bir şiire atıfta bulunan Kocias, "Beni derinlere gömmek istediler. Ama bir tohum olduğumu unuttular." ifadelerini kullandı.

Makedonya anlaşmasına karşı çıkan ve hükümete bu konuda destek vermeyeceğini ifade eden Kammenos, geçen hafta Washington'a düzenlediği ziyarette Makedonya ile gerçekleştirilen isim anlaşmasına alternatif plan sunduğunu açıklamıştı.

Kammenos'un hamlesi, başta Kocias olmak üzere birçok SYRIZA'lı hükümet yetkilisinden tepki toplamıştı.

Sol oluşumların birleşimiyle kurulan SYRIZA'nın üyesi Kocias ve kendisiyle ortak hareket eden milletvekillerinin desteğini çekmesi halinde hükümetin düşebileceği belirtiliyor.

Çipras'ın konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.